https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/iyi-partinin-yeni-gik-ve-mdk-uyeleri-belirlendi-istifa-eden-umit-ozlale-de-kurulda-yer-aldi-1083226335.html

İYİ Parti'nin yeni GİK ve MDK üyeleri belirlendi: İstifa eden Ümit Özlale de kurulda yer aldı

İYİ Parti'nin yeni GİK ve MDK üyeleri belirlendi: İstifa eden Ümit Özlale de kurulda yer aldı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'nin Genel Başkanlığı'na Müsavat Dervişoğlu'nun seçildiği 5. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK ve MDK üyeleri belirlendi. Kurulda partinin Ordu Büyükşehir... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T09:17+0300

2024-04-28T09:17+0300

2024-04-28T09:17+0300

politika

iyi parti

müsavat dervişoğlu

ümit özlale

genel idare kurulu (gik)

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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri belirlendi.ATO Congresium'da yapılan kurultayda, GİK ile MDK üyelerinin seçimi tamamlandı.Buna göre, yeni GİK'te Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almazken, Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu listeye girdi.Kurulda partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin de yer alması dikkati çekti.Liste, şu isimlerden oluştu:Yeni Merkez Disiplin Kurulu'nda ise şu isimler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-partinin-yeni-genel-baskani-musavat-dervisoglu-oldu-1083223842.html

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iyi parti, müsavat dervişoğlu, ümit özlale, genel idare kurulu (gik)