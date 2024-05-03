https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ismail-saymaz-marmariste-tatil-yapan-baronu-bize-brezilya-haber-vermis-1083436312.html
İsmail Saymaz: Marmaris’te tatil yapan baronu bize Brezilya haber vermiş
İsmail Saymaz: Marmaris’te tatil yapan baronu bize Brezilya haber vermiş
Sputnik Türkiye
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 'kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'de ikamet izni alıp şirket kurduklarını' iddia etti ve "Nasıl olabiliyor da Kırmızı... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T11:10+0300
2024-05-03T11:10+0300
2024-05-03T11:12+0300
türkiye
ismail saymaz
baron
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
waleed issa ahmad khamees
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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'de ikamet izni alıp şirket kurabilmelerine bugün kaleme aldığı yazısında tepki gösterdi.Saymaz, İtalya’daki suç örgütleriyle irtibatı bulunduğu ve kokain bulundurmak suçlarından ceza alan ve hakkında 2018 ile 2020 yıllarında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Waleed İssa Ahmad Khamees’in Brezilya’nın ihbarı üzerine Marmaris’te tatil yaptığı sırada yakalandığını yazdı. Khamees’in aranırken ‘Robert Sekeres’ adına düzenlenmiş sahte Sırp pasaportuyla ikamet izni aldığını ve bir şirket kurduğuna işaret eden Saymaz, Khamees’in 31 Ekim’de iade edildiği belirtti.“Türkiye, ikamet izni verdiği bir barondan işte böyle kurtuldu. Şayet Brezilya ihbar etmeseydi, belki Türk vatandaşı olabilirdi! Khamees, ilk ve tek örnek değil” diyen Saymaz, Avusturalya merkezli Comanchero adlı uluslararası uyuşturucu çetesi liderlerinden Maximillian Rivkin’in de sahte pasaportla Türkiye’ye geldiğini hatırlatarak, “Nasıl olabiliyor da Kırmızı Bülten’le aranan iki baron, imzaları alındığı halde ikamet izni ve vatandaşlık temin edebiliyor?” sorusunu gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/sirp-cete-liderinin-oldurulmesine-iliskin-davada-bilirkisi-raporu-hazirlandi--1083032343.html
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ismail saymaz, baron, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, waleed issa ahmad khamees
ismail saymaz, baron, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, waleed issa ahmad khamees
İsmail Saymaz: Marmaris’te tatil yapan baronu bize Brezilya haber vermiş
11:10 03.05.2024 (güncellendi: 11:12 03.05.2024)
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 'kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'de ikamet izni alıp şirket kurduklarını' iddia etti ve "Nasıl olabiliyor da Kırmızı Bülten’le aranan iki baron, imzaları alındığı halde ikamet izni ve vatandaşlık temin edebiliyor" dedi.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz
, kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'de ikamet izni alıp şirket kurabilmelerine bugün kaleme aldığı yazısında
tepki gösterdi.
Saymaz, İtalya’daki suç örgütleriyle irtibatı bulunduğu ve kokain bulundurmak suçlarından ceza alan ve hakkında 2018 ile 2020 yıllarında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Waleed İssa Ahmad Khamees’in Brezilya’nın ihbarı üzerine Marmaris’te tatil yaptığı sırada yakalandığını yazdı. Khamees’in aranırken ‘Robert Sekeres’ adına düzenlenmiş sahte Sırp pasaportuyla ikamet izni aldığını ve bir şirket kurduğuna işaret eden Saymaz, Khamees’in 31 Ekim’de iade edildiği belirtti.
“Türkiye, ikamet izni verdiği bir barondan işte böyle kurtuldu. Şayet Brezilya ihbar etmeseydi, belki Türk vatandaşı olabilirdi! Khamees, ilk ve tek örnek değil” diyen Saymaz, Avusturalya merkezli Comanchero adlı uluslararası uyuşturucu çetesi liderlerinden Maximillian Rivkin’in de sahte pasaportla Türkiye’ye geldiğini hatırlatarak, “Nasıl olabiliyor da Kırmızı Bülten’le aranan iki baron, imzaları alındığı halde ikamet izni ve vatandaşlık temin edebiliyor?” sorusunu gündeme getirdi.