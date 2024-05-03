https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ismail-saymaz-marmariste-tatil-yapan-baronu-bize-brezilya-haber-vermis-1083436312.html

İsmail Saymaz: Marmaris’te tatil yapan baronu bize Brezilya haber vermiş

İsmail Saymaz: Marmaris’te tatil yapan baronu bize Brezilya haber vermiş

Sputnik Türkiye

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 'kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'de ikamet izni alıp şirket kurduklarını' iddia etti ve "Nasıl olabiliyor da Kırmızı... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T11:10+0300

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türkiye

ismail saymaz

baron

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu çetesi

waleed issa ahmad khamees

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'de ikamet izni alıp şirket kurabilmelerine bugün kaleme aldığı yazısında tepki gösterdi.Saymaz, İtalya’daki suç örgütleriyle irtibatı bulunduğu ve kokain bulundurmak suçlarından ceza alan ve hakkında 2018 ile 2020 yıllarında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Waleed İssa Ahmad Khamees’in Brezilya’nın ihbarı üzerine Marmaris’te tatil yaptığı sırada yakalandığını yazdı. Khamees’in aranırken ‘Robert Sekeres’ adına düzenlenmiş sahte Sırp pasaportuyla ikamet izni aldığını ve bir şirket kurduğuna işaret eden Saymaz, Khamees’in 31 Ekim’de iade edildiği belirtti.“Türkiye, ikamet izni verdiği bir barondan işte böyle kurtuldu. Şayet Brezilya ihbar etmeseydi, belki Türk vatandaşı olabilirdi! Khamees, ilk ve tek örnek değil” diyen Saymaz, Avusturalya merkezli Comanchero adlı uluslararası uyuşturucu çetesi liderlerinden Maximillian Rivkin’in de sahte pasaportla Türkiye’ye geldiğini hatırlatarak, “Nasıl olabiliyor da Kırmızı Bülten’le aranan iki baron, imzaları alındığı halde ikamet izni ve vatandaşlık temin edebiliyor?” sorusunu gündeme getirdi.

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