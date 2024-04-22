https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/sirp-cete-liderinin-oldurulmesine-iliskin-davada-bilirkisi-raporu-hazirlandi--1083032343.html

Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davada bilirkişi raporu hazırlandı

Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davada bilirkişi raporu hazırlandı

Sputnik Türkiye

Sırp suç örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı dava dosyası mütalaaya gönderildi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T19:11+0300

2024-04-22T19:11+0300

2024-04-22T19:12+0300

sırp

çete

organize suç çetesi

türkiye

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Şişli’de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, GPS takip cihazının 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu belirtildi.Mahkeme başkanı, Vukotic'in takip edilerek öldürüldüğü iddia edilen araçla ilgili GPS incelemesine ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına gönderildiğini bildirdi.Bilirkişi raporunda, "Aracın şasisinin bir bölümü olan sol arka çamurlukla bagaj arasındaki boşluğun, başka bir müdahaleye gerek kalmadan, altına yatılarak hiçbir el aletine ihtiyaç duyulmadan havalandırma ızgarası sadece çekilerek sökülmesiyle ortaya çıkartılabilir ve bu bölgeye bahsi geçen GPS takip cihazı uygun boyutta olduğu takdirde en geç 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir" ifadeleri kullanıldı.Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklar haklarındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasının hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.Tutuklu sanıkların, bu hallerinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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sırp, çete, organize suç çetesi