https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ingiliz-analist-macronun-ukrayna-konusundaki-son-aciklamasi-panigin-arttigini-gosteriyor-1083428424.html
İngiliz analist: Macron'un Ukrayna konusundaki son açıklaması paniğin arttığını gösteriyor
İngiliz analist: Macron'un Ukrayna konusundaki son açıklaması paniğin arttığını gösteriyor
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamasının Batı ülkeleri arasında paniğin... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T01:22+0300
2024-05-03T01:22+0300
2024-05-03T01:22+0300
ukrayna krizi
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batı
ukrayna
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aleksandr mercouris
the economist
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme koşullarına ilişkin açıklamasının Batı ülkeleri arasında ciddi bir paniğin olduğuna işaret ettiğini söyledi.Mercouris, “Cumhurbaşkanı Macron güvenilir bir ‘çan çalar’ gibi hareket ediyor ve bu açıklama bize Batılı başkentlerde olayların bir kez daha beklenenden farklı ilerlediği yönünde artan bir telaş ve endişe olduğunu gösteriyor" dedi.Uzman, Ukrayna'nın müttefiklerinin yeni Amerikan yardım paketinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en azından bu yılın sonuna kadar Rus saldırısına direnmesine olanak sağlayacağını umduğunu belirterek, “Ancak artık bunun gerçekleşmeyebileceğinin farkına varmaya başladılar” diye konuştu.Macron’un ‘paniği haber veren kişi’ rolünde olduğunu, bunu son açıklamsıyla bir kez daha kanıtladığını vurgulayan uzman, “Bu açıklamayı İngiliz Economist dergisine verdiği röportajda yaptı. Röportajı, Economist dergisinin nasıl tanımladığına bakın. Bize makalenin başlığının ‘Emmanuel Macron'un Avrupa için acil mesajı’ şeklinde olacağı söylendi” ifadelerini kullandı.Economist'e verdiği röportajda Macron, Rusya'nın cephe hattını geçmesi ve Kiev'in talep etmesi halinde, Paris'in Kiev'e asker göndererek yardımcı olma konusunu değerlendirme olasılığınıdışlamadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/macron-bir-kez-daha-ukraynaya-asker-gondermekten-bahsetti-rusyadan-yanit-gecikmedi-1083409856.html
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emmanuel macron, batı, ukrayna, rusya, aleksandr mercouris, the economist, kiev, röportaj
emmanuel macron, batı, ukrayna, rusya, aleksandr mercouris, the economist, kiev, röportaj
İngiliz analist: Macron'un Ukrayna konusundaki son açıklaması paniğin arttığını gösteriyor
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamasının Batı ülkeleri arasında paniğin arttığını gösterdiğini ifade etti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme koşullarına ilişkin açıklamasının Batı ülkeleri arasında ciddi bir paniğin olduğuna işaret ettiğini söyledi.
Mercouris, “Cumhurbaşkanı Macron güvenilir bir ‘çan çalar’ gibi hareket ediyor ve bu açıklama bize Batılı başkentlerde olayların bir kez daha beklenenden farklı ilerlediği yönünde artan bir telaş ve endişe olduğunu gösteriyor" dedi.
Uzman, Ukrayna'nın müttefiklerinin yeni Amerikan yardım paketinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en azından bu yılın sonuna kadar Rus saldırısına direnmesine olanak sağlayacağını umduğunu belirterek, “Ancak artık bunun gerçekleşmeyebileceğinin farkına varmaya başladılar” diye konuştu.
Macron’un ‘paniği haber veren kişi’ rolünde olduğunu, bunu son açıklamsıyla bir kez daha kanıtladığını vurgulayan uzman, “Bu açıklamayı İngiliz Economist dergisine verdiği röportajda yaptı. Röportajı, Economist dergisinin nasıl tanımladığına bakın. Bize makalenin başlığının ‘Emmanuel Macron'un Avrupa için acil mesajı’ şeklinde olacağı söylendi” ifadelerini kullandı.
Economist'e verdiği röportajda Macron, Rusya'nın cephe hattını geçmesi ve Kiev'in talep etmesi halinde, Paris'in Kiev'e asker göndererek yardımcı olma konusunu değerlendirme olasılığınıdışlamadığını söylemişti.