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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ingiliz-analist-macronun-ukrayna-konusundaki-son-aciklamasi-panigin-arttigini-gosteriyor-1083428424.html
İngiliz analist: Macron'un Ukrayna konusundaki son açıklaması paniğin arttığını gösteriyor
İngiliz analist: Macron'un Ukrayna konusundaki son açıklaması paniğin arttığını gösteriyor
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamasının Batı ülkeleri arasında paniğin... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T01:22+0300
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ukrayna krizi
emmanuel macron
batı
ukrayna
rusya
aleksandr mercouris
the economist
kiev
röportaj
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme koşullarına ilişkin açıklamasının Batı ülkeleri arasında ciddi bir paniğin olduğuna işaret ettiğini söyledi.Mercouris, “Cumhurbaşkanı Macron güvenilir bir ‘çan çalar’ gibi hareket ediyor ve bu açıklama bize Batılı başkentlerde olayların bir kez daha beklenenden farklı ilerlediği yönünde artan bir telaş ve endişe olduğunu gösteriyor" dedi.Uzman, Ukrayna'nın müttefiklerinin yeni Amerikan yardım paketinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en azından bu yılın sonuna kadar Rus saldırısına direnmesine olanak sağlayacağını umduğunu belirterek, “Ancak artık bunun gerçekleşmeyebileceğinin farkına varmaya başladılar” diye konuştu.Macron’un ‘paniği haber veren kişi’ rolünde olduğunu, bunu son açıklamsıyla bir kez daha kanıtladığını vurgulayan uzman, “Bu açıklamayı İngiliz Economist dergisine verdiği röportajda yaptı. Röportajı, Economist dergisinin nasıl tanımladığına bakın. Bize makalenin başlığının ‘Emmanuel Macron'un Avrupa için acil mesajı’ şeklinde olacağı söylendi” ifadelerini kullandı.Economist'e verdiği röportajda Macron, Rusya'nın cephe hattını geçmesi ve Kiev'in talep etmesi halinde, Paris'in Kiev'e asker göndererek yardımcı olma konusunu değerlendirme olasılığınıdışlamadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/macron-bir-kez-daha-ukraynaya-asker-gondermekten-bahsetti-rusyadan-yanit-gecikmedi-1083409856.html
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emmanuel macron, batı, ukrayna, rusya, aleksandr mercouris, the economist, kiev, röportaj
emmanuel macron, batı, ukrayna, rusya, aleksandr mercouris, the economist, kiev, röportaj

İngiliz analist: Macron'un Ukrayna konusundaki son açıklaması paniğin arttığını gösteriyor

01:22 03.05.2024
© AP Photo / Yoan ValatFransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Yoan Valat
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İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamasının Batı ülkeleri arasında paniğin arttığını gösterdiğini ifade etti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme koşullarına ilişkin açıklamasının Batı ülkeleri arasında ciddi bir paniğin olduğuna işaret ettiğini söyledi.
Mercouris, “Cumhurbaşkanı Macron güvenilir bir ‘çan çalar’ gibi hareket ediyor ve bu açıklama bize Batılı başkentlerde olayların bir kez daha beklenenden farklı ilerlediği yönünde artan bir telaş ve endişe olduğunu gösteriyor" dedi.
Uzman, Ukrayna'nın müttefiklerinin yeni Amerikan yardım paketinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en azından bu yılın sonuna kadar Rus saldırısına direnmesine olanak sağlayacağını umduğunu belirterek, “Ancak artık bunun gerçekleşmeyebileceğinin farkına varmaya başladılar” diye konuştu.
Macron’un ‘paniği haber veren kişi’ rolünde olduğunu, bunu son açıklamsıyla bir kez daha kanıtladığını vurgulayan uzman, “Bu açıklamayı İngiliz Economist dergisine verdiği röportajda yaptı. Röportajı, Economist dergisinin nasıl tanımladığına bakın. Bize makalenin başlığının ‘Emmanuel Macron'un Avrupa için acil mesajı’ şeklinde olacağı söylendi” ifadelerini kullandı.
Economist'e verdiği röportajda Macron, Rusya'nın cephe hattını geçmesi ve Kiev'in talep etmesi halinde, Paris'in Kiev'e asker göndererek yardımcı olma konusunu değerlendirme olasılığınıdışlamadığını söylemişti.
French President Emmanuel Macron grimaces on the town hall balcony on occasion of the Charlemagne Prize awarding in Aachen, Germany, Thursday, May 10, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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Macron bir kez daha Ukrayna'ya asker göndermekten bahsetti, Rusya'dan yanıt gecikmedi
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