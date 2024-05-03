https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ilk-kez-kayit-altina-alindi-orangutan-tedavi-icin-tibbi-bitki-kullandi-1083429281.html

İlk kez kayıt altına alındı: Orangutan, tedavi için tıbbi bitki kullandı

İlk kez kayıt altına alındı: Orangutan, tedavi için tıbbi bitki kullandı

Sputnik Türkiye

Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü ile Endonezya'daki Universitas Nasional'den bilim insanları, ilk defa bir orangutanın yarasını... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T02:13+0300

2024-05-03T02:13+0300

2024-05-03T02:13+0300

yaşam

orangutan

araştırma

bilim

bilim insanları

endonezya

iltihap

ağrı

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Bilim insanları, orangutanların tıbbi bir bitkiyi doğrudan yaraya uyguladığını ilk defa gözlemledi.Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü'nden yapılan basın açıklamasına göre, Endonezya'nın Güney Açe bölgesindeki Gunung Leuser Milli Parkı'nı 1994'ten bu yana izleyen bilim insanları 2022'de Rakus adlı bir Sumatra orangutanının Güney Asya'da insanlar tarafından ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan şifalı bir bitkinin yapraklarını toplayıp çiğnediğini gözlemledi.Yetişkin bir erkek orangutan olan Rakus'un daha sonra parmaklarını kullanarak bitki özlerini sağ yanağındaki yaraya sürdüğünü ardından da çiğnenmiş bitkiyi bandaj gibi kullanarak yarayı kapattığını kaydeden araştırmacılar, fotoğrafların, yaranın bir ayda sorunsuz şekilde iyileştiğini gösterdiğini aktardı.Araştırmacılardan biyolog Isabelle Laumer, "İlk kez vahşi bir hayvanın oldukça güçlü bir şifalı bitkiyi doğrudan yaraya uyguladığını gözlemledik" ifadesini kullandı.Söz konusu bitkinin orangutanlar tarafından nadiren yenildiğini kaydeden araştırmacılar, 30 yıldır izlenen parkta daha önce benzer bir davranışı gözlemlemediklerini vurguladı.Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Caroline Schuppli, yarayı başka bir orangutanla kavgada aldığı tahmin edilen Rakus'un bu davranışı parkın dışında yaşayan hayvanlardan öğrendiğini belirtti.Araştırma Scientific Reports dergisinde yayınlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220609/tekme-atip-sinirlendirdigi-orangutandan-dakikalarca-kurtulamadi-1057188345.html

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orangutan, araştırma, bilim, bilim insanları, endonezya, iltihap, ağrı