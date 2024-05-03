https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobahidze-yabanci-ajan-yasasina-tepki-gosteren-abdye-ziyaretini-iptal-etti-1083434045.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze ‘yabancı ajan’ yasasına tepki gösteren ABD’ye ziyaretini iptal etti

Gürcistan Başbakanı Kobahidze ‘yabancı ajan’ yasasına tepki gösteren ABD’ye ziyaretini iptal etti

Sputnik Türkiye

Gürcistan parlamentosunda görüşülen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının geri çekilmesini talep eden ABD yönetimine tepki olarak Başbakan İrakliy... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T10:06+0300

2024-05-03T10:06+0300

2024-05-03T10:06+0300

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Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan İrakliy Kobahidze’nin ABD’nin dayattığı şartlar nedeniyle Washington ziyaretinden vazgeçtiği bildirildi.Açıklamada şu ifadeye yer verildi:Gürcistan Parlamentosu, 1 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen genel oturumda halkı sokaklara döken tartışmalı 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ikinci okumada oy çokluğuyla kabul etti.Yasa, yalnızca yabancı gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşların kayıt altına alınmasını ve bunların finansmanının şeffaflığını öngörüyor. Yasa ile söz konusu kuruluşların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Yalnızca yıllık gelirlerinin yüzde 20'sini bir dış güçten sağlayan tüzel kişiler, 'yabancı bir gücün menfaatlerini gözeten kuruluş' olarak kabul edebileceği belirtiliyor.Muhalefet, düzenlemenin bir 'Rus yasası' olduğunu öne sürüyor. Tasarıya ilişkin ABD ve Avrupa'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu yasaya ilişkin iddalara yanıt vererek, Gürcistan'daki yabancı ajanlar yasasının ne özde ne de biçim açısından Rusya ile bir ilgisi olmadığını, Gürcü yetkililerin kendilerinin de Amerikan kurallarına benzer kurallar getirdiklerini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/gurcistan-basbakani-kobakhidze-ozgurluk-ve-hosgoru-gibi-degerler-liberallere-oldukca-yabanci-1083150115.html

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