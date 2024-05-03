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Gürcistan Başbakanı Kobahidze ‘yabancı ajan’ yasasına tepki gösteren ABD’ye ziyaretini iptal etti
Gürcistan Başbakanı Kobahidze ‘yabancı ajan’ yasasına tepki gösteren ABD’ye ziyaretini iptal etti
Sputnik Türkiye
Gürcistan parlamentosunda görüşülen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının geri çekilmesini talep eden ABD yönetimine tepki olarak Başbakan İrakliy... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T10:06+0300
2024-05-03T10:06+0300
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yasa tasarısı
yasa teklifi
yasa değişikliği
yabancı nüfuzun şeffaflığı
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Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan İrakliy Kobahidze’nin ABD’nin dayattığı şartlar nedeniyle Washington ziyaretinden vazgeçtiği bildirildi.Açıklamada şu ifadeye yer verildi:Gürcistan Parlamentosu, 1 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen genel oturumda halkı sokaklara döken tartışmalı 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ikinci okumada oy çokluğuyla kabul etti.Yasa, yalnızca yabancı gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşların kayıt altına alınmasını ve bunların finansmanının şeffaflığını öngörüyor. Yasa ile söz konusu kuruluşların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Yalnızca yıllık gelirlerinin yüzde 20'sini bir dış güçten sağlayan tüzel kişiler, 'yabancı bir gücün menfaatlerini gözeten kuruluş' olarak kabul edebileceği belirtiliyor.Muhalefet, düzenlemenin bir 'Rus yasası' olduğunu öne sürüyor. Tasarıya ilişkin ABD ve Avrupa'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu yasaya ilişkin iddalara yanıt vererek, Gürcistan'daki yabancı ajanlar yasasının ne özde ne de biçim açısından Rusya ile bir ilgisi olmadığını, Gürcü yetkililerin kendilerinin de Amerikan kurallarına benzer kurallar getirdiklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/gurcistan-basbakani-kobakhidze-ozgurluk-ve-hosgoru-gibi-degerler-liberallere-oldukca-yabanci-1083150115.html
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gürcistan, abd, tiflis, yasa, yasa tasarısı, yasa teklifi, yasa değişikliği, yabancı nüfuzun şeffaflığı
gürcistan, abd, tiflis, yasa, yasa tasarısı, yasa teklifi, yasa değişikliği, yabancı nüfuzun şeffaflığı

Gürcistan Başbakanı Kobahidze ‘yabancı ajan’ yasasına tepki gösteren ABD’ye ziyaretini iptal etti

10:06 03.05.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Başbakanı Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan parlamentosunda görüşülen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının geri çekilmesini talep eden ABD yönetimine tepki olarak Başbakan İrakliy Kobahidze’nin Washington ziyaretini iptal ettiği belirtildi.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan İrakliy Kobahidze’nin ABD’nin dayattığı şartlar nedeniyle Washington ziyaretinden vazgeçtiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“ABD Büyükelçiliği’nin açıklamasında, Gürcistan hükümetinin üst düzey temsilcilerinin ABD’ye davet edildiği, ama Gürcü tarafının bu daveti reddettiği ifade edildi. Bu bağlamda şunu açıklığa kavuşturmak isteriz ki, Gürcistan Başbakanı ABD’ye davet edilirken ziyaret öncesinde Gürcistan parlamentosunun ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı’ yasa tasarıyla ilgili görüşmeleri askıya alması şart koşuldu. Şarta bağlı ziyaretin yapılması, karşılıklı saygı ve karşılıklı güvene dayanması gereken ortaklık ruhuna uygun değildir.”

Gürcistan Parlamentosu, 1 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen genel oturumda halkı sokaklara döken tartışmalı 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ikinci okumada oy çokluğuyla kabul etti.
Yasa, yalnızca yabancı gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşların kayıt altına alınmasını ve bunların finansmanının şeffaflığını öngörüyor. Yasa ile söz konusu kuruluşların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Yalnızca yıllık gelirlerinin yüzde 20'sini bir dış güçten sağlayan tüzel kişiler, 'yabancı bir gücün menfaatlerini gözeten kuruluş' olarak kabul edebileceği belirtiliyor.
Muhalefet, düzenlemenin bir 'Rus yasası' olduğunu öne sürüyor. Tasarıya ilişkin ABD ve Avrupa'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu yasaya ilişkin iddalara yanıt vererek, Gürcistan'daki yabancı ajanlar yasasının ne özde ne de biçim açısından Rusya ile bir ilgisi olmadığını, Gürcü yetkililerin kendilerinin de Amerikan kurallarına benzer kurallar getirdiklerini söylemişti.
İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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