https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobahidze-yabanci-ajan-yasasina-tepki-gosteren-abdye-ziyaretini-iptal-etti-1083434045.html
Gürcistan Başbakanı Kobahidze ‘yabancı ajan’ yasasına tepki gösteren ABD’ye ziyaretini iptal etti
Gürcistan Başbakanı Kobahidze ‘yabancı ajan’ yasasına tepki gösteren ABD’ye ziyaretini iptal etti
Sputnik Türkiye
Gürcistan parlamentosunda görüşülen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının geri çekilmesini talep eden ABD yönetimine tepki olarak Başbakan İrakliy... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T10:06+0300
2024-05-03T10:06+0300
2024-05-03T10:06+0300
dünya
gürcistan
abd
tiflis
yasa
yasa tasarısı
yasa teklifi
yasa değişikliği
yabancı nüfuzun şeffaflığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083358124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61e54bab35776539bb512789d301185e.jpg
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan İrakliy Kobahidze’nin ABD’nin dayattığı şartlar nedeniyle Washington ziyaretinden vazgeçtiği bildirildi.Açıklamada şu ifadeye yer verildi:Gürcistan Parlamentosu, 1 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen genel oturumda halkı sokaklara döken tartışmalı 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ikinci okumada oy çokluğuyla kabul etti.Yasa, yalnızca yabancı gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşların kayıt altına alınmasını ve bunların finansmanının şeffaflığını öngörüyor. Yasa ile söz konusu kuruluşların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Yalnızca yıllık gelirlerinin yüzde 20'sini bir dış güçten sağlayan tüzel kişiler, 'yabancı bir gücün menfaatlerini gözeten kuruluş' olarak kabul edebileceği belirtiliyor.Muhalefet, düzenlemenin bir 'Rus yasası' olduğunu öne sürüyor. Tasarıya ilişkin ABD ve Avrupa'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu yasaya ilişkin iddalara yanıt vererek, Gürcistan'daki yabancı ajanlar yasasının ne özde ne de biçim açısından Rusya ile bir ilgisi olmadığını, Gürcü yetkililerin kendilerinin de Amerikan kurallarına benzer kurallar getirdiklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/gurcistan-basbakani-kobakhidze-ozgurluk-ve-hosgoru-gibi-degerler-liberallere-oldukca-yabanci-1083150115.html
gürcistan
tiflis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083358124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23e537bb4b21543480c184f06e330285.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gürcistan, abd, tiflis, yasa, yasa tasarısı, yasa teklifi, yasa değişikliği, yabancı nüfuzun şeffaflığı
gürcistan, abd, tiflis, yasa, yasa tasarısı, yasa teklifi, yasa değişikliği, yabancı nüfuzun şeffaflığı
Gürcistan Başbakanı Kobahidze ‘yabancı ajan’ yasasına tepki gösteren ABD’ye ziyaretini iptal etti
Gürcistan parlamentosunda görüşülen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının geri çekilmesini talep eden ABD yönetimine tepki olarak Başbakan İrakliy Kobahidze’nin Washington ziyaretini iptal ettiği belirtildi.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan İrakliy Kobahidze’nin ABD’nin dayattığı şartlar nedeniyle Washington ziyaretinden vazgeçtiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadeye yer verildi:
“ABD Büyükelçiliği’nin açıklamasında, Gürcistan hükümetinin üst düzey temsilcilerinin ABD’ye davet edildiği, ama Gürcü tarafının bu daveti reddettiği ifade edildi. Bu bağlamda şunu açıklığa kavuşturmak isteriz ki, Gürcistan Başbakanı ABD’ye davet edilirken ziyaret öncesinde Gürcistan parlamentosunun ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı’ yasa tasarıyla ilgili görüşmeleri askıya alması şart koşuldu. Şarta bağlı ziyaretin yapılması, karşılıklı saygı ve karşılıklı güvene dayanması gereken ortaklık ruhuna uygun değildir.”
Gürcistan Parlamentosu, 1 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen genel oturumda halkı sokaklara döken tartışmalı 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ikinci okumada oy çokluğuyla kabul etti.
Yasa, yalnızca yabancı gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşların kayıt altına alınmasını ve bunların finansmanının şeffaflığını öngörüyor. Yasa ile söz konusu kuruluşların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Yalnızca yıllık gelirlerinin yüzde 20'sini bir dış güçten sağlayan tüzel kişiler, 'yabancı bir gücün menfaatlerini gözeten kuruluş' olarak kabul edebileceği belirtiliyor.
Muhalefet, düzenlemenin bir 'Rus yasası' olduğunu öne sürüyor. Tasarıya ilişkin ABD ve Avrupa'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu yasaya ilişkin iddalara yanıt vererek, Gürcistan'daki yabancı ajanlar yasasının ne özde ne de biçim açısından Rusya ile bir ilgisi olmadığını, Gürcü yetkililerin kendilerinin de Amerikan kurallarına benzer kurallar getirdiklerini söylemişti.