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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/gurcistan-basbakani-kobakhidze-ozgurluk-ve-hosgoru-gibi-degerler-liberallere-oldukca-yabanci-1083150115.html
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Özgürlük ve hoşgörü gibi değerler liberallere oldukça yabancı
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Özgürlük ve hoşgörü gibi değerler liberallere oldukça yabancı
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze Macaristan'da yaptığı konuşmada liberallerin propagandaki bir silah olarak kullandığını ifade ederek özgürlük ve hoşgörü gibi... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T13:38+0300
2024-04-25T13:38+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
irakli kobahidze
lgbt
liberal
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, liberallerin medyanın tamamen kontrol altında olduğu koşullarda büyük bir güce sahip olan propagandayı ana silahları olarak kullanarak Kilise ile büyük bir şevkle savaştıklarını söyledi.Gürcistan Hükümet Başkanı bu açıklamayı Macaristan'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nın açılış töreninde yapan Kobakhidze, sözde liberallerin Hristiyanlıkla özel bir şevkle savaşıtığını belirterek Gürcü Ortodoks Kilisesi'nin saldırıların özel bir hedefi olduğunun altını çizdi.Kobakhidze, “Birkaç gün önce, sözde Gürcü liberaller Gürcü ulusal kimliği kavramını bile değiştirmeye çalıştılar. Vatan, dil, inanç kelimelerini vatan, dil, birlik kelimeleriyle değiştirdiler ve bu üçlüden dini, inancı çıkardılar” dedi.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze konuşmasında ayrıca sözde liberallerin konseptine göre sadece ülke ve ulusun değil, tek bir kişinin bile güçlü bir kimliğe sahip olmaması gerektiğini söyledi.Bu propagandanın hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde endişe verici sonuçları olduğunu belirten Kobakhidze, sosyolojik araştırmalara atıfta bulunarak ABD ve çoğu Avrupa ülkesinde 18-25 yaş arası nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinin kendilerini LGBT topluluğunun üyesi olarak beyan ettiğini ancak bu oranın 26-32 yaş arası gençlerde üç kat daha düşük olduğunu belirterek bunun da söz konusu alanda yapılan propagandanın LGBT temsilcilerinin sayısını sadece yedi yılda üç katına çıkardığı anlamına geldiğini vurguladı.'Sözde liberallere göre bir kişi bile kesin bir kimliğe sahip olmamalı'Kobakhidze sözde liberallere göre bir kişinin 'kesin' bir cinsiyet kimliğine sahip olmaması gerektiğini ve erkek ve kadın ya da anne ve baba gibi cinsiyet terimlerini kullanmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.Konuşmasına devam eden Kobakhidze şu cümleleri kaydetti:'Özgürlük ve hoşgörü gibi değerler sözde liberallere oldukça yabancıdır'Kobakhidze açıklamasında genel olarak, özgürlüğü bir paravan olarak kullanan sözde liberallerin insan haklarına bilhassa da ifade ve konuşma özgürlüğüne karşı en hoşgörüsüz olanlar olduğunun altını çizererek, “Aslında özgürlük ve hoşgörü gibi değerler sözde liberallere tamamen yabancıdır” cümlesini vurguladı.Kobakhidze bu yaklaşımın bir devamının da sözde liberaller tarafından aktif bir şekilde sürdürülen uyuşturucu politikasını liberalleştirme kampanyası olduğunu belirterek, “Uyuşturucu insanın içindeki düşünen bireyi öldürür ve onu değerlerden yoksun bir özneye dönüştürür” dedi.Sözde liberallerin aynı zamanda devlet egemenliği gibi ülke kimliğinin önemli bir ayağıyla da savaştığını söyleyen Kobakhidze, “Süreçler şu ana kadar gittiği yönde gelişmeye devam ederse, yakında devlet egemenliği ülkenin ulusal ve dini kimliği olarak kabul edilemez bir değer olarak resmen ilan edilecek” dedi.Gürcistan hem ulusal ve dini kimliğini hem de geleneksel değerlerini başarıyla savunmaya devam ettiğini belirten Kobakhidze, “Bununla birlikte, en zor meydan okumalarla da karşı karşıyayız. Sözde liberaller aktif bir şekilde kendi ideolojilerini Gürcü toplumuna yaymaya ve bir bütün olarak devletin ve toplumun temellerini zayıflatmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.Yanıt olarak Gürcistan Parlamentosu'nda aile değerlerini ve küçüklerin çıkarlarını korumayı amaçlayan bir anayasa değişikliği taslağı başlatıldığını belirten Başbakan, söz konusu tasarının tüm diğer hususların yanı sıra, eşcinsel birlikteliğin yasallaştırılmasını, reşit olmayan bir kişinin eşcinsel veya çok eşli bir çift tarafından evlat edinilmesini, bir kişinin cinsiyet değiştirmesini ve diğer hususları yasakladığını belirtti.Kobakhidze, “Bu yasal değişikliklerin liberal ideolojiye başarılı bir şekilde karşı koyacağını ve aile değerlerinin ve küçüklerin korunmasına önemli bir katkı sağlayacağını umuyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/gurcistan-parlamento-baskani-lgbt-yasagi-icin-tarih-verdi-yasada-neler-var-1082529865.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, lgbt, liberal, propaganda, kara propaganda
gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, lgbt, liberal, propaganda, kara propaganda

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Özgürlük ve hoşgörü gibi değerler liberallere oldukça yabancı

13:38 25.04.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVİrakli Kobakhidze
İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze Macaristan'da yaptığı konuşmada liberallerin propagandaki bir silah olarak kullandığını ifade ederek özgürlük ve hoşgörü gibi değerlerin sözde liberaller için oldukça yabancı olduğunun altını çizdi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, liberallerin medyanın tamamen kontrol altında olduğu koşullarda büyük bir güce sahip olan propagandayı ana silahları olarak kullanarak Kilise ile büyük bir şevkle savaştıklarını söyledi.
Gürcistan Hükümet Başkanı bu açıklamayı Macaristan'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nın açılış töreninde yapan Kobakhidze, sözde liberallerin Hristiyanlıkla özel bir şevkle savaşıtığını belirterek Gürcü Ortodoks Kilisesi'nin saldırıların özel bir hedefi olduğunun altını çizdi.
Kobakhidze, “Birkaç gün önce, sözde Gürcü liberaller Gürcü ulusal kimliği kavramını bile değiştirmeye çalıştılar. Vatan, dil, inanç kelimelerini vatan, dil, birlik kelimeleriyle değiştirdiler ve bu üçlüden dini, inancı çıkardılar” dedi.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze konuşmasında ayrıca sözde liberallerin konseptine göre sadece ülke ve ulusun değil, tek bir kişinin bile güçlü bir kimliğe sahip olmaması gerektiğini söyledi.
Bu propagandanın hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde endişe verici sonuçları olduğunu belirten Kobakhidze, sosyolojik araştırmalara atıfta bulunarak ABD ve çoğu Avrupa ülkesinde 18-25 yaş arası nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinin kendilerini LGBT topluluğunun üyesi olarak beyan ettiğini ancak bu oranın 26-32 yaş arası gençlerde üç kat daha düşük olduğunu belirterek bunun da söz konusu alanda yapılan propagandanın LGBT temsilcilerinin sayısını sadece yedi yılda üç katına çıkardığı anlamına geldiğini vurguladı.

'Sözde liberallere göre bir kişi bile kesin bir kimliğe sahip olmamalı'

Kobakhidze sözde liberallere göre bir kişinin 'kesin' bir cinsiyet kimliğine sahip olmaması gerektiğini ve erkek ve kadın ya da anne ve baba gibi cinsiyet terimlerini kullanmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Konuşmasına devam eden Kobakhidze şu cümleleri kaydetti:

Birkaç yıl önce hiç kimse medeni dünyada bu tür konuları ciddi bir şekilde tartışmak zorunda kalacağımızı hayal bile edemezdi. Ancak şu bir gerçek ki, bugün bu konularda sadece ciddi tartışmalar yapılmakla kalmıyor aynı zamanda karşıt bir görüş ifade eden herkes zulüm nesnesi haline geliyor.

'Özgürlük ve hoşgörü gibi değerler sözde liberallere oldukça yabancıdır'

Kobakhidze açıklamasında genel olarak, özgürlüğü bir paravan olarak kullanan sözde liberallerin insan haklarına bilhassa da ifade ve konuşma özgürlüğüne karşı en hoşgörüsüz olanlar olduğunun altını çizererek, “Aslında özgürlük ve hoşgörü gibi değerler sözde liberallere tamamen yabancıdır” cümlesini vurguladı.
Kobakhidze bu yaklaşımın bir devamının da sözde liberaller tarafından aktif bir şekilde sürdürülen uyuşturucu politikasını liberalleştirme kampanyası olduğunu belirterek, “Uyuşturucu insanın içindeki düşünen bireyi öldürür ve onu değerlerden yoksun bir özneye dönüştürür” dedi.
Sözde liberallerin aynı zamanda devlet egemenliği gibi ülke kimliğinin önemli bir ayağıyla da savaştığını söyleyen Kobakhidze, “Süreçler şu ana kadar gittiği yönde gelişmeye devam ederse, yakında devlet egemenliği ülkenin ulusal ve dini kimliği olarak kabul edilemez bir değer olarak resmen ilan edilecek” dedi.
Gürcistan hem ulusal ve dini kimliğini hem de geleneksel değerlerini başarıyla savunmaya devam ettiğini belirten Kobakhidze, “Bununla birlikte, en zor meydan okumalarla da karşı karşıyayız. Sözde liberaller aktif bir şekilde kendi ideolojilerini Gürcü toplumuna yaymaya ve bir bütün olarak devletin ve toplumun temellerini zayıflatmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.
Yanıt olarak Gürcistan Parlamentosu'nda aile değerlerini ve küçüklerin çıkarlarını korumayı amaçlayan bir anayasa değişikliği taslağı başlatıldığını belirten Başbakan, söz konusu tasarının tüm diğer hususların yanı sıra, eşcinsel birlikteliğin yasallaştırılmasını, reşit olmayan bir kişinin eşcinsel veya çok eşli bir çift tarafından evlat edinilmesini, bir kişinin cinsiyet değiştirmesini ve diğer hususları yasakladığını belirtti.
Kobakhidze, “Bu yasal değişikliklerin liberal ideolojiye başarılı bir şekilde karşı koyacağını ve aile değerlerinin ve küçüklerin korunmasına önemli bir katkı sağlayacağını umuyoruz” dedi.
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