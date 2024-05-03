https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gazzeye-havadan-birakilan-yardimin-parasutleri-acilmadi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1083464483.html

Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sputnik Türkiye

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede bekleyen... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T23:37+0300

2024-05-03T23:37+0300

2024-05-03T23:37+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil-filistin

nebil isra

paraşüt

paraşüt kazası

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Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti.Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/birlemis-milletler-gazzede-her-gun-37-cocuk-annesini-kaybediyor-1083447795.html

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gazze, gazze şeridi, israil-filistin, nebil isra, paraşüt, paraşüt kazası