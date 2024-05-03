https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gazzeye-havadan-birakilan-yardimin-parasutleri-acilmadi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1083464483.html
Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sputnik Türkiye
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede bekleyen... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T23:37+0300
2024-05-03T23:37+0300
2024-05-03T23:37+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
nebil isra
paraşüt
paraşüt kazası
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Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti.Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/birlemis-milletler-gazzede-her-gun-37-cocuk-annesini-kaybediyor-1083447795.html
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gazze, gazze şeridi, israil-filistin, nebil isra, paraşüt, paraşüt kazası
gazze, gazze şeridi, israil-filistin, nebil isra, paraşüt, paraşüt kazası
Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti.
Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.
Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.
Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.