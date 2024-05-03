https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/birlemis-milletler-gazzede-her-gun-37-cocuk-annesini-kaybediyor-1083447795.html
Birlemiş Milletler: Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor
Birlemiş Milletler: Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T15:11+0300
2024-05-03T15:11+0300
2024-05-03T15:12+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
kadın
çocuk
birleşmiş milletler (bm)
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UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor" cümlesi kaydedildi.Açıklamada ayrıca, "Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor" cümlesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/gazze-isci-bayramini-buruk-karsiladi-1083370458.html
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gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, kadın, çocuk, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
Birlemiş Milletler: Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor
15:11 03.05.2024 (güncellendi: 15:12 03.05.2024)
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün 37 çocuğun annesini kaybettiğini açıkladı.
UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor" cümlesi kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, "Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor" cümlesine yer verildi.