https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/birlemis-milletler-gazzede-her-gun-37-cocuk-annesini-kaybediyor-1083447795.html

Birlemiş Milletler: Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor

Birlemiş Milletler: Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T15:11+0300

2024-05-03T15:11+0300

2024-05-03T15:12+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

kadın

çocuk

birleşmiş milletler (bm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082413798_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b456346038ad09604b9d87bee6ede680.jpg

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor" cümlesi kaydedildi.Açıklamada ayrıca, "Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor" cümlesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/gazze-isci-bayramini-buruk-karsiladi-1083370458.html

gazze

gazze şeridi

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, kadın, çocuk, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)