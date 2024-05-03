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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/birlemis-milletler-gazzede-her-gun-37-cocuk-annesini-kaybediyor-1083447795.html
Birlemiş Milletler: Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor
Birlemiş Milletler: Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T15:11+0300
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israil- filistin çatışması
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UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor" cümlesi kaydedildi.Açıklamada ayrıca, "Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor" cümlesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/gazze-isci-bayramini-buruk-karsiladi-1083370458.html
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gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, kadın, çocuk, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, kadın, çocuk, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

Birlemiş Milletler: Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor

15:11 03.05.2024 (güncellendi: 15:12 03.05.2024)
© AFP 2023 / -İsrail ordusu Gazze saldırıları
İsrail ordusu Gazze saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / -
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün 37 çocuğun annesini kaybettiğini açıkladı.
UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor" cümlesi kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, "Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor" cümlesine yer verildi.
Gazze Şeridi'nde günlük hayat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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