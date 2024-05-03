https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gazeteci-celal-baslangic-hayatini-kaybetti-1083449047.html
Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti
Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gazeteci Celal Başlangıç, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitirdi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T15:27+0300
2024-05-03T15:27+0300
2024-05-03T15:27+0300
yaşam
gazeteci
celal başlangıç
basın
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Artı TV ve Artı Gerçek’in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç (68) vefat etti.Celal Başlangıç kimdir?1956 yılında İstanbul’da doğan Celal Başlangıç, gazeteciliğe 1975’te Ege Ekspres gazetesinde başladı.Başlangıç, 1981-1984 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini üstlendi.Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü olan Celal Başlangıç, Radikal’in kurucuları arasında da yer aldı.Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç’ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor.
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Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti
Gazeteci Celal Başlangıç, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitirdi.
Artı TV ve Artı Gerçek’in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç (68) vefat etti.
1956 yılında İstanbul’da doğan Celal Başlangıç, gazeteciliğe 1975’te Ege Ekspres gazetesinde başladı.
Başlangıç, 1981-1984 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini üstlendi.
Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü olan Celal Başlangıç, Radikal’in kurucuları arasında da yer aldı.
Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç’ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor.