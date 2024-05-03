https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/fsb-leningrad-bolgesinde-teror-saldirilari-planlayan-ukraynali-ajan-etkisiz-hale-getirildi-1083454886.html

FSB: Leningrad bölgesinde terör saldırıları planlayan Ukraynalı ajan etkisiz hale getirildi

FSB: Leningrad bölgesinde terör saldırıları planlayan Ukraynalı ajan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

FSB, Leningrad bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı tesisleri de dahil olmak üzere bir dizi terör saldırıları planlayan Ukraynalı bir askeri istihbarat ajanının... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T18:30+0300

2024-05-03T18:30+0300

2024-05-03T18:30+0300

ukrayna krizi

fsb

ajan

ukrayna

leningrad

rusya

terör saldırısı

gatçina

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Leningrad bölgesindeki Savunma Bakanlığı tesisleri, gönüllüler merkezi ve bir yakıt terminaline yönelik terör saldırıları planlayan Ukraynalı bir askeri istihbarat ajanını etkisiz hale getirildiği belirtildi.Ukraynalı sabotajcının ülkeye Mart 2024'te Litvanya'dan giriş yaptığı, hücre evinden patlayıcı almaya çalıştığı sırada gözaltına alınmak istendiği, ancak silahlı direniş göstererek ortadan kaybolduğu belirtildi.Ukraynalı ajanın kısa bir süre sonra Gatçina bölgesinde tespit edilen başka bir hücre evinde yakalanmak istendiği, ancak tekrar silahla karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Tasviye edilen Ukraynalı ajanın, Litvanya'nın Pabrada kentinde mayınlama ve atıcılık konusunda eğitim aldığı belirtildi.Üstleriyle yaptığı telefon yazışmalarında, Ukraynalı teröristlerin Baltık ülkelerindeki Ortodoks kiliselerine ve Rusça konuşanların ikamet yerlerine terör saldırıları planladıkları bilgisine rastlandığı kaydedildi.Teröristlerin planları arasında Riga'daki bir sinemanın film gösterimi sırasında kundaklanmasının da yer aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, terör saldırılarının amacının Baltık ülkelerinde ‘Rus olan her şeyi tamamen ortadan kaldırmak’ olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/fsb-ukrayna-sinirindaki-bryanskta-teror-saldirisi-onlendi-1083060486.html

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