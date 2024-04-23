FSB: Ukrayna sınırındaki Bryansk'ta terör saldırısı önlendi

2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukraynalı güçler, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.



FSB'den yapılan açıklamaya göre Kiev rejimi, Ukrayna sınırındaki Bryansk'ta yeni bir saldırı girişiminde bulundu.



Açıklamada, "Ukrayna'daki aşırı milliyetçi ideolojiyi savunan, ülkemizde yasaklanan bir terör örgütünün temsilcilerinin talimatıyla sabotaj ve terör eyleminin hazırlanmasında yer alan bir Rus vatandaşını Bryansk'ta FSB tarafından gözaltına alındı" dendi.



FSB, zanlının adresinde yapılan arama çalışmalarında, terör saldırısı sırasında kullanılması planlanan el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.



Zanlı, yakalandığı sırada FSB üyelerine verdiği ifadede, bir zulaya gizlenen patlayıcı maddeleri alıp terör saldırısı gerçekleştirmesi için Ukrayna'dan talimat geldiğini itiraf etti.



Zanlı, saldırıyı kamuya açık bir alanda gerçekleştirmeyi planladığını da kaydetti.



Terör faaliyetlerine destek ve terör faaliyetlerine katılma suçlarından yargılanaacak zanlının 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.