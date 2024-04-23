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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/fsb-ukrayna-sinirindaki-bryanskta-teror-saldirisi-onlendi-1083060486.html
FSB: Ukrayna sınırındaki Bryansk'ta terör saldırısı önlendi
FSB: Ukrayna sınırındaki Bryansk'ta terör saldırısı önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde planlanan bir terör saldırısının önüne geçildiğini duyurdu. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T13:39+0300
2024-04-23T13:39+0300
ukrayna krizi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
bryansk
saldırı
silahlı saldırı
saldırı girişimi
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukraynalı güçler, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.FSB'den yapılan açıklamaya göre Kiev rejimi, Ukrayna sınırındaki Bryansk'ta yeni bir saldırı girişiminde bulundu.Açıklamada, "Ukrayna'daki aşırı milliyetçi ideolojiyi savunan, ülkemizde yasaklanan bir terör örgütünün temsilcilerinin talimatıyla sabotaj ve terör eyleminin hazırlanmasında yer alan bir Rus vatandaşını Bryansk'ta FSB tarafından gözaltına alındı" dendi.FSB, zanlının adresinde yapılan arama çalışmalarında, terör saldırısı sırasında kullanılması planlanan el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.Zanlı, yakalandığı sırada FSB üyelerine verdiği ifadede, bir zulaya gizlenen patlayıcı maddeleri alıp terör saldırısı gerçekleştirmesi için Ukrayna'dan talimat geldiğini itiraf etti.Zanlı, saldırıyı kamuya açık bir alanda gerçekleştirmeyi planladığını da kaydetti.Terör faaliyetlerine destek ve terör faaliyetlerine katılma suçlarından yargılanaacak zanlının 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/fsb-moskovada-teror-saldirisini-engelledi-hedefte-sinagog-vardi-1082695605.html
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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), bryansk, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, terör, terör saldırısı, terör örgütleri, terör eylemi
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), bryansk, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, terör, terör saldırısı, terör örgütleri, terör eylemi

FSB: Ukrayna sınırındaki Bryansk'ta terör saldırısı önlendi

13:39 23.04.2024
© SputnikFSB'den Dağıstan’da operasyon
FSB'den Dağıstan’da operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde planlanan bir terör saldırısının önüne geçildiğini duyurdu.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukraynalı güçler, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.

FSB'den yapılan açıklamaya göre Kiev rejimi, Ukrayna sınırındaki Bryansk'ta yeni bir saldırı girişiminde bulundu.

Açıklamada, "Ukrayna'daki aşırı milliyetçi ideolojiyi savunan, ülkemizde yasaklanan bir terör örgütünün temsilcilerinin talimatıyla sabotaj ve terör eyleminin hazırlanmasında yer alan bir Rus vatandaşını Bryansk'ta FSB tarafından gözaltına alındı" dendi.

FSB, zanlının adresinde yapılan arama çalışmalarında, terör saldırısı sırasında kullanılması planlanan el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

Zanlı, yakalandığı sırada FSB üyelerine verdiği ifadede, bir zulaya gizlenen patlayıcı maddeleri alıp terör saldırısı gerçekleştirmesi için Ukrayna'dan talimat geldiğini itiraf etti.

Zanlı, saldırıyı kamuya açık bir alanda gerçekleştirmeyi planladığını da kaydetti.

Terör faaliyetlerine destek ve terör faaliyetlerine katılma suçlarından yargılanaacak zanlının 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
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FSB Moskova'da terör saldırısını engelledi: 'Hedefte sinagog vardı'
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