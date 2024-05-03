Fransa Ulusal Meclisi kararının kınamasına dair karar Resmi Gazete'de

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Hüseyin Turan, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
İstanbul ve Tekirdağ'da hastanelere operasyon: 14 doktor ve 17 hemşire gözaltına alındı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücretin üstünde: Çalışanları ne bekliyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Eski İspanyol istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korkuyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/fransa-ulusal-meclisi-kararinin-kinamasina-dair-karar-resmi-gazetede-1083428550.html
Fransa Ulusal Meclisi kararının kınamasına dair karar Resmi Gazete'de
Fransa Ulusal Meclisi kararının kınamasına dair karar Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
TBMM'nin Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararının kınanmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T01:26+0300
2024-05-03T01:27+0300
türkiye
fransa ulusal meclisi
tbmm
karar
karar
karar
resmi gazete
asuriler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1c/1061704162_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b7dd358c663b1d7f2efbbebb7bdd289.jpg
TBMM Genel Kurulu'nda, Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına yönelik tezkere kabul edilerek karar kınandı.Tezkereye ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.TBMM kararında, Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararın, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan bir karar olduğu gerekçesiyle esefle ve şiddetle kınandığı bildirildi.Kararda, "Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddiaların bir karşılığı yoktur. Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz." denildi.Kararda, parlamentoların tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya yaratmaya gayret etmesi gerektiğinin düşünüldüğü ve başka ülkelerin tarihi konusunda karar almanın, başka ulusları yargılamaya kalkmanın parlamentoların görevi olmadığı belirtildi.Parlamentoların kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamayacağı ifade edilen kararda, "Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli, haksız ve hukuksuz bu kararı en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/disisleri-bakanligindan-fransanin-asuriler-ve-keldanilerle-ilgili-kararina-tepki-1083285776.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1c/1061704162_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_367c144168d8dc76f3efb7dde123ffae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa ulusal meclisi, tbmm, karar, karar, karar, resmi gazete, asuriler
fransa ulusal meclisi, tbmm, karar, karar, karar, resmi gazete, asuriler

Fransa Ulusal Meclisi kararının kınamasına dair karar Resmi Gazete'de

01:26 03.05.2024 (güncellendi: 01:27 03.05.2024)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA
Abone ol
TBMM'nin Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararının kınanmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına yönelik tezkere kabul edilerek karar kınandı.
Tezkereye ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM kararında, Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararın, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan bir karar olduğu gerekçesiyle esefle ve şiddetle kınandığı bildirildi.
Kararda, "Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddiaların bir karşılığı yoktur. Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz." denildi.
Kararda, parlamentoların tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya yaratmaya gayret etmesi gerektiğinin düşünüldüğü ve başka ülkelerin tarihi konusunda karar almanın, başka ulusları yargılamaya kalkmanın parlamentoların görevi olmadığı belirtildi.
Parlamentoların kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamayacağı ifade edilen kararda, "Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli, haksız ve hukuksuz bu kararı en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki
29 Nisan, 21:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала