Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki
21:31 29.04.2024 (güncellendi: 21:34 29.04.2024)
© AADışişleri Bakanlığı
© AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 Tarihli Asuriler ve Keldanilere İlişkin kararına ilişkin yazıldı açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir.
Geçtiğimiz yıl Fransız Hükümeti, Fransız Senatosu’nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı. Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir.
Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.
Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır.
Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 Tarihli Asuriler ve Keldanilere İlişkin Kararında Osmanlı Dönemine Dair Hukuki ve Tarihi Temelden Yoksun İthamlarda Bulunulması Hk. https://t.co/eSp2v8F5Pn pic.twitter.com/HDjiUdINl5— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 29, 2024
23 Nisan 2015, 22:56