https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/esenyurtta-polisten-kacmak-icin-rezidansin-18-katindan-balkondan-balkona-atladi-1083461203.html
Esenyurt'ta polisten kaçmak için rezidansın 18. katından balkondan balkona atladı
Esenyurt'ta polisten kaçmak için rezidansın 18. katından balkondan balkona atladı
Sputnik Türkiye
Esenyurt’ta yaşadığı rezidansa polis baskını olduğunu öğrenen yabancı uyruklu kişi, binanın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın, evine... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T20:51+0300
2024-05-03T20:51+0300
2024-05-03T20:51+0300
türkiye
esenyurt
istanbul
yabancı
yabancı uyruklu
polis
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, polis ekipleri sitedeki bir rezidansa operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir şahıs, kaçmak için 18. katın balkonundan alt kattaki evin balkonuna atladı. 17. katta yaşayan kadın, adamdan kapısını açmayarak tekrar inmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, iki kat daha aşağı inerek kaçtı. Yaşanan olay anlar ise kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/uskudarda-beton-pompasi-apartmanin-uzerine-devrildi-2-evin-balkonu-coktu-1083434187.html
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esenyurt, istanbul, yabancı, yabancı uyruklu, polis
esenyurt, istanbul, yabancı, yabancı uyruklu, polis
Esenyurt'ta polisten kaçmak için rezidansın 18. katından balkondan balkona atladı
Esenyurt’ta yaşadığı rezidansa polis baskını olduğunu öğrenen yabancı uyruklu kişi, binanın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın, evine girmesini kabul etmeyip tekrar inmesini isteyince iki kat aşağı daha inen adamın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, polis ekipleri sitedeki bir rezidansa operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir şahıs, kaçmak için 18. katın balkonundan alt kattaki evin balkonuna atladı. 17. katta yaşayan kadın, adamdan kapısını açmayarak tekrar inmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, iki kat daha aşağı inerek kaçtı.
Yaşanan olay anlar ise kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.