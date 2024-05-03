https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/esenyurtta-polisten-kacmak-icin-rezidansin-18-katindan-balkondan-balkona-atladi-1083461203.html

Esenyurt'ta polisten kaçmak için rezidansın 18. katından balkondan balkona atladı

Esenyurt'ta polisten kaçmak için rezidansın 18. katından balkondan balkona atladı

Sputnik Türkiye

Esenyurt’ta yaşadığı rezidansa polis baskını olduğunu öğrenen yabancı uyruklu kişi, binanın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın, evine... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T20:51+0300

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2024-05-03T20:51+0300

türkiye

esenyurt

istanbul

yabancı

yabancı uyruklu

polis

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, polis ekipleri sitedeki bir rezidansa operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir şahıs, kaçmak için 18. katın balkonundan alt kattaki evin balkonuna atladı. 17. katta yaşayan kadın, adamdan kapısını açmayarak tekrar inmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, iki kat daha aşağı inerek kaçtı. Yaşanan olay anlar ise kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/uskudarda-beton-pompasi-apartmanin-uzerine-devrildi-2-evin-balkonu-coktu-1083434187.html

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