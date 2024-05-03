https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/uskudarda-beton-pompasi-apartmanin-uzerine-devrildi-2-evin-balkonu-coktu-1083434187.html
Üsküdar’da beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 evin balkonu çöktü
Üsküdar’da beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 evin balkonu çöktü
Sputnik Türkiye
Üsküdar’da inşaat alanına beton dökme esnasında beton pompa aracı devrildi. Araç, vinç yardımıyla kaldırılırken halatların kopması sonucu apartmanın üzerine... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T10:44+0300
2024-05-03T10:44+0300
2024-05-03T10:44+0300
yaşam
moloz
üsküdar
inşaat
istanbul
balkon
beton
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Acıbadem Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, inşaat alanına beton döken beton pompa aracı dengesini kaybederek bir apartmanın üzerine devrildi.Aracın devrilmesi sonucu apartmanda hafif çaplı hasar meydana geldi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Zabıta ekipleri sokak üzerinde önlem alırken beton pompasının kaldırılması için vinç çağırıldı. Beton pompası vinç yardımıyla kaldırıldığı esnada araca bağlı halatlar koptu. Kopma sonucu beton aracının kolu apartmanın üzerine düşerek 2 balkonun çökmesine sebep oldu.Olayda kimse yaralanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı."Bu kadar büyük sorumsuzluk hayatta görülmemiştir"Hasar gören ev sahibinin akrabası Şükriye Özkan, "Kamyon devrilmesi ve üst kata zarar vermesiyle başladı. Arkadan vinç geldi ve tek vinç ile bu işi kurtarmaya çalıştılar. Böyle olacağı belliydi, ben kadın halimle bu işin tek vinç ile çözülemeyeceğini düşündüm. İkinci kat benim gelinimin oturduğu ev. İkinci katı da yıktılar ve gelinim şu anda İngiltere’de. Torunum evde olabilirdi, bu kadar büyük sorumsuzluk hayatta görülmemiştir” ifadelerini kullandı.“Arka ayaklarının kapalı olduğunu gördüm”Balkonu ve salon duvarı yıkılan Cilasun Bayülgen, “İlk önce beton pompası devrildi. Üst katın balkonu hasar aldı. Onu kaldırmak için vinç getirdiler ve onu kaldırırken kaldırma sırasında sapanlar koptuğu için düştü. Üst dairenin ve benim dairemin balkonu ile duvarını yıktı. İlk olayda benim dairemde hasar yoktu, ikinci olayda benim dairemde hasar aldı. Aşağı indiğimde beton pompasının ön denge ayaklarının açık, arka ayaklarının kapalı olduğunu gördüm. Normalde aracın dengede durması için açık olması gerekli. Salonumun içi moloz dolu” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/mayis-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1083434273.html
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Üsküdar’da beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 evin balkonu çöktü
Sputnik Türkiye
Üsküdar’da beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 evin balkonu çöktü
2024-05-03T10:44+0300
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moloz, üsküdar, inşaat, istanbul, balkon, beton
moloz, üsküdar, inşaat, istanbul, balkon, beton
Üsküdar’da beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 evin balkonu çöktü
Üsküdar’da inşaat alanına beton dökme esnasında beton pompa aracı devrildi. Araç, vinç yardımıyla kaldırılırken halatların kopması sonucu apartmanın üzerine tekrar devrildi. Devrilme sonucu 2 balkon çöktü.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Acıbadem Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, inşaat alanına beton döken beton pompa aracı dengesini kaybederek bir apartmanın üzerine devrildi.
Aracın devrilmesi sonucu apartmanda hafif çaplı hasar meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Zabıta ekipleri sokak üzerinde önlem alırken beton pompasının kaldırılması için vinç çağırıldı.
Beton pompası vinç yardımıyla kaldırıldığı esnada araca bağlı halatlar koptu. Kopma sonucu beton aracının kolu apartmanın üzerine düşerek 2 balkonun çökmesine sebep oldu.
Olayda kimse yaralanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
"Bu kadar büyük sorumsuzluk hayatta görülmemiştir"
Hasar gören ev sahibinin akrabası Şükriye Özkan, "Kamyon devrilmesi ve üst kata zarar vermesiyle başladı. Arkadan vinç geldi ve tek vinç ile bu işi kurtarmaya çalıştılar. Böyle olacağı belliydi, ben kadın halimle bu işin tek vinç ile çözülemeyeceğini düşündüm. İkinci kat benim gelinimin oturduğu ev. İkinci katı da yıktılar ve gelinim şu anda İngiltere’de. Torunum evde olabilirdi, bu kadar büyük sorumsuzluk hayatta görülmemiştir” ifadelerini kullandı.
“Arka ayaklarının kapalı olduğunu gördüm”
Balkonu ve salon duvarı yıkılan Cilasun Bayülgen, “İlk önce beton pompası devrildi. Üst katın balkonu hasar aldı. Onu kaldırmak için vinç getirdiler ve onu kaldırırken kaldırma sırasında sapanlar koptuğu için düştü. Üst dairenin ve benim dairemin balkonu ile duvarını yıktı. İlk olayda benim dairemde hasar yoktu, ikinci olayda benim dairemde hasar aldı. Aşağı indiğimde beton pompasının ön denge ayaklarının açık, arka ayaklarının kapalı olduğunu gördüm. Normalde aracın dengede durması için açık olması gerekli. Salonumun içi moloz dolu” dedi.