https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/zaharova-dondurulan-rus-varliklarina-karsilik-yeni-bolgeleri-vermeyecegiz-1083239786.html

Zaharova: Dondurulan Rus varlıklarına karşılık yeni bölgeleri vermeyeceğiz

Zaharova: Dondurulan Rus varlıklarına karşılık yeni bölgeleri vermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı basınında yer alan 'yeni bölgelerin geri alınması için Rus varlıklarına dokunulmaması' yönelik önerinin... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T16:49+0300

2024-04-28T16:49+0300

2024-04-28T16:49+0300

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ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Almanya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek ve Rusya'yı Ukrayna topraklarının bir kısmını bırakmaya teşvik etmek için dondurulmuş Rus varlıklarına dokunmamayı ve onları müzakerelerde bir koz olarak kullanmayı savunduğu ifade edilmişti.WSJ'nin haberinde yer alan 'Alman bakış açısı' hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Orada kimin neyi savunduğunu bilmiyorum ancak varlıklar topraklarla takas edilmeyecek. Anavatanımızı pazarlık konusu yapmıyoruz" dedi.Bununla beraber Rus varlıklarına dokunulmaması gerektiği, aksi takdirde Batı'nın hırsızlığına sert bir tepki verileceği uyarısında bulunan Zaharova, "Batı'daki pek çok kişi bunu halihazırda anladı. Ama maalesef herkes değil" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın bu yönde bir adım atması halinde varlıklarını Batılı ülkelerde tutan yabancı ülkelerin ve devletlerin yeni yatırımlar yapmadan önce 10 kez düşüneceğinin altını çizerek "Güvenilirlik ortadan kalkıyor. Güvenilirlik aptalca ve kötü düşünülmüş bir kararla bir gecede ortadan kaybolur. Geri kazanılması ise onlarca yıl, hatta daha uzun süre alır" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/kremlin-cephede-ukrayna-tarafindaki-panik-artiyor-1083231230.html

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