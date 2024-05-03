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Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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deprem, deprem, sivrice, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, deprem, sivrice, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

00:10 03.05.2024 (güncellendi: 00:15 03.05.2024)
© Fotoğraf : TwitterSismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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