https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/elazigda-40-buyuklugunde-deprem-1083427721.html

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

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deprem

deprem

türkiye

sivrice

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/konyada-deprem--1083305822.html

türkiye

sivrice

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deprem, deprem, sivrice, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)