https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/elazigda-40-buyuklugunde-deprem-1083427721.html
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T00:10+0300
2024-05-03T00:10+0300
2024-05-03T00:15+0300
deprem
deprem
türkiye
sivrice
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103686/08/1036860872_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_bcc2db37d38f2bc888400a48a5eeada6.jpg
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/konyada-deprem--1083305822.html
türkiye
sivrice
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103686/08/1036860872_138:0:1063:694_1920x0_80_0_0_e1d8b52c161c0ffd21ea133e29457539.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, deprem, sivrice, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, deprem, sivrice, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
00:10 03.05.2024 (güncellendi: 00:15 03.05.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.