https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/konyada-deprem--1083305822.html
Konya'da deprem
Konya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Konya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T11:26+0300
2024-04-30T11:26+0300
2024-04-30T11:37+0300
türkiye
konya
deprem
afad
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AFAD, Konya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ailesine-canavar-gordugunu-soylemisti-odasindan-60-binden-fazla-ari-cikti-1083305652.html
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konya, deprem, afad
Konya'da deprem
11:26 30.04.2024 (güncellendi: 11:37 30.04.2024)
AFAD, Konya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, Konya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.