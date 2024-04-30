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Konya'da deprem
Konya'da deprem
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AFAD, Konya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD, Konya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ailesine-canavar-gordugunu-soylemisti-odasindan-60-binden-fazla-ari-cikti-1083305652.html
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Konya'da deprem

11:26 30.04.2024 (güncellendi: 11:37 30.04.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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AFAD, Konya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, Konya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
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