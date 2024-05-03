https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/diyanet-isleri-baskanligindan-makam-araci-haberine-iliskin-aciklama-1083462241.html

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 'makam aracı' haberine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 'makam aracı' haberine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Diyanet Başkanı Erbaş’ın bir makam aracı da Suudi Arabistan’da çıktı” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Gazete... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T22:04+0300

2024-05-03T22:04+0300

2024-05-03T22:15+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

suudi arabistan

araç

ali erbaş

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "yalan ve iftira" içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracının da olmadığı belirtildi.Açıklamada, "Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/diyanet-isleri-baskanindan-luks-arac-aciklamasi-eski-araba-artik-kullanilamaz-hale-geldi-1083390616.html

türkiye

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diyanet işleri başkanlığı, suudi arabistan, araç, ali erbaş