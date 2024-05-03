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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 'makam aracı' haberine ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 'makam aracı' haberine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı, “Diyanet Başkanı Erbaş’ın bir makam aracı da Suudi Arabistan’da çıktı” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Gazete... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T22:04+0300
2024-05-03T22:15+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
suudi arabistan
araç
ali erbaş
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "yalan ve iftira" içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracının da olmadığı belirtildi.Açıklamada, "Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/diyanet-isleri-baskanindan-luks-arac-aciklamasi-eski-araba-artik-kullanilamaz-hale-geldi-1083390616.html
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diyanet işleri başkanlığı, suudi arabistan, araç, ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı, suudi arabistan, araç, ali erbaş

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 'makam aracı' haberine ilişkin açıklama

22:04 03.05.2024 (güncellendi: 22:15 03.05.2024)
© İHADiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© İHA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, “Diyanet Başkanı Erbaş’ın bir makam aracı da Suudi Arabistan’da çıktı” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Gazete hakkında hukuki yollara başvurulmuştur” açıklamasını yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "yalan ve iftira" içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracının da olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur" ifadesi kullanıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
TÜRKİYE
Diyanet İşleri Başkanı'ndan lüks araç açıklaması: 'Eski araba artık kullanılamaz hale geldi'
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