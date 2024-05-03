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Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirdi
Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirdi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet değiştirdiği öğrenildi. Anne Dilligil oğlunun sürecin henüz başında... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T09:30+0300
2024-05-03T09:51+0300
yaşam
cinsiyet
cinsiyet değiştirme
cinsiyet değişikliği
çiçek dilligil
bora öztoprak
oyuncu
şarkıcı
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Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirmeye karar verdi ve süreci başlattı.Temiz Magazin'in haberine göre; 1997 yılında dünyaya gelen Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti. Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yaptırmaya başladığı ifade edildi.'Çocuğumuzun yanındayız'Çiçek Dilligil konuyla ilgili "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamasında bulundu.Oyuncu "Cinsiyet değişikliğinin de başındayız" diye ekledi.İsmini de değiştirdiArdahan Öztoprak'ın ismini "Ayda" olarak değiştirdiği öğrenildi.Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak 1997 yılında dünyaevine girdi.Çiçek Dilligil kimdir?Çiçek Dilligil, 5 Haziran 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Tiyatrocu bir ailenin çocuğu olarak tiyatroda büyüdü. Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçının halası Aliye Rona, kuzeni ise Enis Fosforoğlu'ydu. Sanatçı sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Altı yaşındayken Minik Cadı isimli filmde Çiçek karakterini canlandırarak sinema ile tanıştı. On yaşındayken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Kedi Kız isimli çocuk oyununda Kedi Kızı oynayarak başladığı çocuk oyunlarına ilk, orta ve lise hayatı boyunca devam etti. Liseyi Kadıköy Kız Lisesinde tamamladı. Liseden sonra eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda sürdürdü. Konservatuvarın üçüncü yılından itibaren dizi ve televizyon filmlerinde oynamaya, Kenter Tiyatrosunda oyunculuk ve seslendirme yapmaya başladı.Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Kolejinde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.
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çiçek dilligil kimdir, kaç yaşında? çiçek dillgilin eşi ve çocuğu kim? çiçek dilligil hangi dizilerde rol aldı?,cinsiyet değiştirme,çiçek dilligil oğlu,çiçek dilligil biyografi
çiçek dilligil kimdir, kaç yaşında? çiçek dillgilin eşi ve çocuğu kim? çiçek dilligil hangi dizilerde rol aldı?,cinsiyet değiştirme,çiçek dilligil oğlu,çiçek dilligil biyografi

Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirdi

09:30 03.05.2024 (güncellendi: 09:51 03.05.2024)
© Fotoğraf : InstagramÇiçek Dilligil
Çiçek Dilligil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet değiştirdiği öğrenildi. Anne Dilligil oğlunun sürecin henüz başında olduğunu dile getirdi ve "Uzun bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil. Önemli kliniklerden de destek alıyor" dedi.
Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirmeye karar verdi ve süreci başlattı.
Temiz Magazin'in haberine göre; 1997 yılında dünyaya gelen Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti. Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yaptırmaya başladığı ifade edildi.

'Çocuğumuzun yanındayız'

Çiçek Dilligil konuyla ilgili "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamasında bulundu.
Oyuncu "Cinsiyet değişikliğinin de başındayız" diye ekledi.

İsmini de değiştirdi

Ardahan Öztoprak'ın ismini "Ayda" olarak değiştirdiği öğrenildi.
Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak 1997 yılında dünyaevine girdi.
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
İngiltere Başbakanı Sunak: İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız
5 Ekim 2023, 21:08

Çiçek Dilligil kimdir?

Çiçek Dilligil, 5 Haziran 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Tiyatrocu bir ailenin çocuğu olarak tiyatroda büyüdü. Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçının halası Aliye Rona, kuzeni ise Enis Fosforoğlu'ydu. Sanatçı sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı.
Altı yaşındayken Minik Cadı isimli filmde Çiçek karakterini canlandırarak sinema ile tanıştı. On yaşındayken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Kedi Kız isimli çocuk oyununda Kedi Kızı oynayarak başladığı çocuk oyunlarına ilk, orta ve lise hayatı boyunca devam etti. Liseyi Kadıköy Kız Lisesinde tamamladı. Liseden sonra eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda sürdürdü. Konservatuvarın üçüncü yılından itibaren dizi ve televizyon filmlerinde oynamaya, Kenter Tiyatrosunda oyunculuk ve seslendirme yapmaya başladı.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Kolejinde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.
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