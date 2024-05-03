https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/cumhurbaskani-erdogandan-turk-metal-sendikasina-taziye-ziyareti-1083430301.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T02:45+0300
2024-05-03T02:45+0300
2024-05-03T02:45+0300
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recep tayyip erdoğan
türk-iş
türk metal sendikası
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
özgür özel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından Türk Metal Sendikası’na geldi.Erdoğan'ı sendikaya gelişinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ karşıladı.Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Atalay, Akkol ve Altundağ hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kavlak için sendika yöneticilerine taziyelerini iletti, dua etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/cumhurbaskani-erdogan-ile-chp-lideri-ozel-gorusmesine-iliskin-detaylar-belli-oldu--1083421288.html
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recep tayyip erdoğan, türk-iş, türk metal sendikası, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, özgür özel
recep tayyip erdoğan, türk-iş, türk metal sendikası, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, özgür özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından Türk Metal Sendikası’na geldi.
Erdoğan'ı sendikaya gelişinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Atalay, Akkol ve Altundağ hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kavlak için sendika yöneticilerine taziyelerini iletti, dua etti.