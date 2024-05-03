https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/cumhurbaskani-erdogandan-turk-metal-sendikasina-taziye-ziyareti-1083430301.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T02:45+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

türk-iş

türk metal sendikası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından Türk Metal Sendikası’na geldi.Erdoğan'ı sendikaya gelişinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ karşıladı.Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Atalay, Akkol ve Altundağ hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kavlak için sendika yöneticilerine taziyelerini iletti, dua etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/cumhurbaskani-erdogan-ile-chp-lideri-ozel-gorusmesine-iliskin-detaylar-belli-oldu--1083421288.html

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recep tayyip erdoğan, türk-iş, türk metal sendikası, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, özgür özel