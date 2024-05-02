https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/cumhurbaskani-erdogan-ile-chp-lideri-ozel-gorusmesine-iliskin-detaylar-belli-oldu--1083421288.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iadeyi ziyaret konusunda mutabık kalındığı, milli bayramlarda da bir araya gelinmesi... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T20:57+0300

2024-05-02T20:57+0300

2024-05-02T20:57+0300

politika

recep tayyip erdoğan

özgür özel

görüşme

anayasa

28 şubat

gezi olayları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iadeyi ziyaret konusunda mutabık kalındığı milli bayramlarda bir araya gelinmesi konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Kaynaklar, ikili arasında yeni anayasa konusunun da konuşulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişen şartlara göre anayasanın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Özel’e 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş için teşekkür ettiği, Özel'in ise “Tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” dediği ifade edildi. CHP Genel Başkanı Özel, 28 Şubat davasında hüküm giyen mahkumlara ilişkin talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise 'değerlendirilelim' dediği öğrenildi. Özel'in Gezi davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay ve Osman Kavala konusunu ilettiği öğrenildi. Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mülakatların kaldırılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. Erdoğan ayrıca seçim başarısından dolayı CHP Genel Başkanı Özel’i tebrik ederek, "Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var" dediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ak-parti-sozcusu-celikten-cumhurbaskani-erdogan-ile-ozgur-ozel-gorusmesine-iliskin-aciklama-1083420821.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, özgür özel, görüşme, anayasa, 28 şubat, gezi olayları