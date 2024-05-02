https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/cumhurbaskani-erdogan-ile-chp-lideri-ozel-gorusmesine-iliskin-detaylar-belli-oldu--1083421288.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iadeyi ziyaret konusunda mutabık kalındığı, milli bayramlarda da bir araya gelinmesi... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T20:57+0300
2024-05-02T20:57+0300
2024-05-02T20:57+0300
politika
recep tayyip erdoğan
özgür özel
görüşme
anayasa
28 şubat
gezi olayları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iadeyi ziyaret konusunda mutabık kalındığı milli bayramlarda bir araya gelinmesi konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Kaynaklar, ikili arasında yeni anayasa konusunun da konuşulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişen şartlara göre anayasanın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Özel’e 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş için teşekkür ettiği, Özel'in ise “Tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” dediği ifade edildi. CHP Genel Başkanı Özel, 28 Şubat davasında hüküm giyen mahkumlara ilişkin talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise 'değerlendirilelim' dediği öğrenildi. Özel'in Gezi davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay ve Osman Kavala konusunu ilettiği öğrenildi. Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mülakatların kaldırılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. Erdoğan ayrıca seçim başarısından dolayı CHP Genel Başkanı Özel’i tebrik ederek, "Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var" dediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ak-parti-sozcusu-celikten-cumhurbaskani-erdogan-ile-ozgur-ozel-gorusmesine-iliskin-aciklama-1083420821.html
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, görüşme, anayasa, 28 şubat, gezi olayları
recep tayyip erdoğan, özgür özel, görüşme, anayasa, 28 şubat, gezi olayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iadeyi ziyaret konusunda mutabık kalındığı, milli bayramlarda da bir araya gelinmesi konusunda anlaşıldığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iadeyi ziyaret konusunda mutabık kalındığı milli bayramlarda bir araya gelinmesi konusunda anlaşıldığı ifade edildi.
Kaynaklar, ikili arasında yeni anayasa konusunun da konuşulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişen şartlara göre anayasanın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Özel’e 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş için teşekkür ettiği, Özel'in ise “Tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” dediği ifade edildi.
CHP Genel Başkanı Özel, 28 Şubat davasında hüküm giyen mahkumlara ilişkin talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise 'değerlendirilelim' dediği öğrenildi. Özel'in Gezi davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay ve Osman Kavala konusunu ilettiği öğrenildi.
Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mülakatların kaldırılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. Erdoğan ayrıca seçim başarısından dolayı CHP Genel Başkanı Özel’i tebrik ederek, "Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var" dediği belirtildi.