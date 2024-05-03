https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/cumhurbaskani-erdogan-tek-gayemiz-netanyahu-yonetimini-ateskese-zorlamak-1083455276.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz, coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz" dedi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T19:09+0300

2024-05-03T19:09+0300

2024-05-03T20:11+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

benyamin netanyahu

nebil isra

israil

israil-filistin

enflasyon

müsiad

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/03/1083455881_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_6d8bb8c75fd0eaea3ae34ccfa53e43dd.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 1990'dan bu yana Türk ekonomisi ve demokrasisine yeri doldurulamaz katkılar sağladığını dile getirdi.Ülkenin ekonomiden dış ticarete, üretimden hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesine kadar çok geniş bir yelpazede elde ettiği başarılarda MÜSİAD mensuplarının payı, desteği ve emeğinin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle 34 yıldır MÜSİAD çatısı altında ülkemizin kalkınmasına, milli iradenin güçlenmesine katkı veren tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden MÜSİAD üyelerini rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye davasının ekonomideki bayraktarlığını yapan MÜSİAD'ın, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde de millet için seferber olduğunu, MÜSİAD'ın, depremin ilk anından itibaren afetzedelerin sıkıntılarının giderilmesi ve deprem bölgesinin yeniden ihyası noktasında sergilediği dayanışmayı takdirle karşıladığını söyledi.Bu felakette sadece 53 binden fazla insanı kaybetmekle kalmadıklarını, aynı zamanda ekonomide toplam tutarı 104 milyar doları aşan devasa bir faturayla da karşılaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin konut, 170 bin iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini anımsattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir yükün altından kalkmanın kolay olmadığını ve olmayacağını çok iyi bildiklerini, MÜSİAD gibi ülkesine ve milletine karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşların da desteğiyle yaraları süratle sardıklarını anlattı.'Coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz'MÜSİAD ailesini, 7 Ekim'den beri İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla da tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:'Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm inançlar olarak hep birlikte barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istediklerini belirterek, "Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Dolayısıyla da bizim sözümüz nedir? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" ifadelerini kullandı.'Ateşkes ilan edildiğinde amaç hasıl olacaktır'Gazze'de öldürülen 40 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlının ahını Allah'tan başka hiçbir gücün kaldıramayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son bir yılda ülke ekonomisini zorlayan üst üste üç seçim yaşandığını anımsattı.14-28 Mayıs seçimlerindeki dirayetli tavrıyla milletin ülkedeki istikrar ve güven ortamının bozulmasına izin vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin de Türkiye demokrasisine yakışır bir olgunlukla tamamlandığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının hayra tebdil olacağına inandığını dile getirerek, rekabet dozu yüksek geçen seçim maratonunun milleti, ekonomiyi ve iş dünyasını yorduğunu söyledi.'Türkiye'nin bu süreçten güçlenerek çıkacağından asla şüphe duymuyoruz'1 Nisan sabahı itibarıyla seçim gündemini tamamen geride bıraktıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık olduğuna inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'imizin bu ilahi müjdesine gerek siyasi gerek şahsi gerek millet olarak tarihimizde defalarca şahitlik ettik. Salgından savaşlara, depremden bölgemizdeki krizlere kadar pek çok olumsuzluğun üst üste geldiği bu sancılı dönemi de inşallah atlatacağız. Türkiye'nin ekonomide, istihdamda, dış ticarette, güvenlikte ve diğer tüm alanlarda bu süreçten güçlenerek çıkacağından asla şüphe duymuyoruz. 34 yıldır beraber yol yürüdüğümüz MÜSİAD'ın, ekonomi programımızı sahiplenerek bizlere destek vermeyi sürdürmesini bekliyorum. Sizlerden, milletimizin 'Kızılelma'sı olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun inşasına tüm imkanlarınızla katkı sağlamanızı istiyorum diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda kendisine ziyarette bulunan MÜSİAD heyetine teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/bakan-simsek-enflasyon-keskin-sekilde-dusecek-dedi-ve-tarih-verdi-1083439969.html

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu, nebil isra, israil, israil-filistin, enflasyon, müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)