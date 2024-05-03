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MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist öldürüldü
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Bakan Şimşek 'enflasyon keskin şekilde düşecek' dedi ve tarih verdi
Bakan Şimşek 'enflasyon keskin şekilde düşecek' dedi ve tarih verdi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun mayısta tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörüleri doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T12:05+0300
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mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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ekonomi
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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.'Enflasyon keskin şekilde düşecek'Nisanda enflasyonun yüzde 3,18 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
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enflasyon, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi
enflasyon, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi

Bakan Şimşek 'enflasyon keskin şekilde düşecek' dedi ve tarih verdi

12:05 03.05.2024 (güncellendi: 12:06 03.05.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun mayısta tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörüleri doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını belirterek, "Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz." ifadelerini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

'Enflasyon keskin şekilde düşecek'

Nisanda enflasyonun yüzde 3,18 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurt içi portföy tercihlerinin Türk lirasına yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."
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