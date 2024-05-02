https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ozgur-ozel-erdogan-ile-gorusmek-uzere-ak-parti-genel-merkezine-geldi-1083408504.html

Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor

Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ediyor. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T16:02+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

özgür özel

chp

ak parti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/cumhurbaskani-erdogan-nerede-yasarsak-yasayalim-milletce-guclu-olmak-mecburiyetindeyiz-1083404741.html

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