https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ozgur-ozel-erdogan-ile-gorusmek-uzere-ak-parti-genel-merkezine-geldi-1083408504.html
Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor
Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ediyor. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T16:02+0300
2024-05-02T16:02+0300
2024-05-02T16:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
özgür özel
chp
ak parti
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/cumhurbaskani-erdogan-nerede-yasarsak-yasayalim-milletce-guclu-olmak-mecburiyetindeyiz-1083404741.html
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özgür özel erdoğan,erdoğan ak parti,özgür özel
özgür özel erdoğan,erdoğan ak parti,özgür özel
Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor
16:02 02.05.2024 (güncellendi: 16:50 02.05.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.
Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.
Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.