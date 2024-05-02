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Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor
Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ediyor. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.
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özgür özel erdoğan,erdoğan ak parti,özgür özel
özgür özel erdoğan,erdoğan ak parti,özgür özel

Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor

16:02 02.05.2024 (güncellendi: 16:50 02.05.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıErdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor
Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.
Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.
Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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