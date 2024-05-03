https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ciftcilere-445-milyon-lira-tarimsal-destekleme-odemesi-yapilacak-1083461575.html
Çiftçilere 445 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Çiftçilere 445 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T21:16+0300
2024-05-03T21:16+0300
2024-05-03T21:19+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
çiftçi
ödeme
tarımsal destek ödemeleri
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de verildi.Açıklamaya göre sürü yöneticisi istihdam desteği olarak 266 milyon 850 bin lira, manda desteği olarak 83 milyon 711 bin lira, anaç koyun keçi desteği olarak (Ağrı-Doğubeyazıt) 32 milyon 851 bin lira, sürü yenileme desteği olarak (Ağrı- Doğubayazıt) 25 milyon 919 bin 400 lira, malak desteği olarak 25 milyon 338 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 10 milyon 133 bin 750 lira ve toprak analizi desteği olarak 445 bin 850 lira ödeme yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hatayda-bahce-capalayan-ciftci-22-bizans--sikkesi-buldu-bu-yil-zeytin-degil-sikke-hasat-ettik--1082911581.html
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çiftçilere ödeme, tarımsal destekleme ödemesi, çiftçi ödemesi, tarımsal destek ödemeleri
çiftçilere ödeme, tarımsal destekleme ödemesi, çiftçi ödemesi, tarımsal destek ödemeleri
Çiftçilere 445 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
21:16 03.05.2024 (güncellendi: 21:19 03.05.2024)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.
445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.
Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de verildi.
Açıklamaya göre sürü yöneticisi istihdam desteği olarak 266 milyon 850 bin lira, manda desteği olarak 83 milyon 711 bin lira, anaç koyun keçi desteği olarak (Ağrı-Doğubeyazıt) 32 milyon 851 bin lira, sürü yenileme desteği olarak (Ağrı- Doğubayazıt) 25 milyon 919 bin 400 lira, malak desteği olarak 25 milyon 338 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 10 milyon 133 bin 750 lira ve toprak analizi desteği olarak 445 bin 850 lira ödeme yapılacak.