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Hatay'da bahçe çapalayan çiftçi 22 Bizans sikkesi buldu: 'Bu yıl zeytin değil sikke hasat ettik'
Hatay'da bahçe çapalayan çiftçi 22 Bizans sikkesi buldu: 'Bu yıl zeytin değil sikke hasat ettik'
Sputnik Türkiye
Antakya'da bahçesinde Bizans sikkeleri bulan çiftçi, bulduklarını yetkililere teslim etti. Çiftçi "Niye satmadın da teslim ettin ditenler oldu. Ama biz... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:40+0300
2024-04-18T16:41+0300
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Hatay’da bir çiftçi, bahçesini çapalarken traktörünün pulluğuna takılan küpten çıkan Bizans dönemine ait 22 altın sikkeyi yetkililere teslim etti. Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde traktörle zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya’nın pulluğuna içi altın sikke dolu küp takıldı. Pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol eden Kaya, altınların çevreye yayıldığını fark etti. Kaya, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri intikal etti. Kontrollerde; altınların 22 adet olduğu ve Bizans dönemine ait sikkeler oldukları ortaya çıktı. Sikkeler, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındı. Çiftçi, “Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı. İçinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim. İçerisinden 22 tane Bizans dönemine altın sikke çıktı. Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl. Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230502/iznik-golu-cekildi-tarihi-sikkeler-su-yuzeyine-cikti-1070473753.html
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hatay, çiftçi, sikke, bizans, tarih
hatay, çiftçi, sikke, bizans, tarih

Hatay'da bahçe çapalayan çiftçi 22 Bizans sikkesi buldu: 'Bu yıl zeytin değil sikke hasat ettik'

16:40 18.04.2024 (güncellendi: 16:41 18.04.2024)
© AAKütahya'da bulunan 651 gümüş sikke Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı
Kütahya'da bulunan 651 gümüş sikke Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA
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Antakya'da bahçesinde Bizans sikkeleri bulan çiftçi, bulduklarını yetkililere teslim etti. Çiftçi "Niye satmadın da teslim ettin ditenler oldu. Ama biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik" ifadelerini kullandı.
Hatay’da bir çiftçi, bahçesini çapalarken traktörünün pulluğuna takılan küpten çıkan Bizans dönemine ait 22 altın sikkeyi yetkililere teslim etti.
Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde traktörle zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya’nın pulluğuna içi altın sikke dolu küp takıldı.
Pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol eden Kaya, altınların çevreye yayıldığını fark etti. Kaya, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri intikal etti.
Kontrollerde; altınların 22 adet olduğu ve Bizans dönemine ait sikkeler oldukları ortaya çıktı. Sikkeler, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındı.
Çiftçi, “Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı. İçinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim. İçerisinden 22 tane Bizans dönemine altın sikke çıktı. Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl. Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin" dedi.
Unesco’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik’te sahilde dolaşan aile gölde 2 bin yıllık tarihi sikke buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
YAŞAM
İznik gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı
2 Mayıs 2023, 11:04
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