Cem Küçük: AK Parti geç kalıyor, teşkilatlarda tek bir değişiklik olmadı

"Seçim sonuçları üzerinden değerlendirmeler devam ediyor. Geçen salı günü AK Parti MYK’sı yapıldı. Bazı düzenlemeler olur diye beklendi. Ama olmadı. AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı. Keşke olsaydı. Mayıs ayı ve sonrasında olacağı söyleniyor. AK Parti bence geç kalıyor. Hemen değişim yapmalı. Yoksa ters tepebilir. Geçen hafta sonu Batı Karadeniz’deydim. Halkın gündemi ekonomi ve emekli maaşları. Başka gündem yok. Önce ekonominin düzelmesi şart. Sonra teşkilatlar geliyor. Acilen oraya da el atılması şart. Kastamonu, Amasya, Kütahya, Adıyaman, Kilis, Afyon, Uşak, Şanlıurfa gibi illerde bence değişiklik lazım. Bakın bir örnek vereyim. Seçimlerden önce Şanlıurfa Belediye Başkan Adaylarından Ali Rıza Gök bana AK Parti’nin niçin kaybedeceğini tek tek anlatmıştı. Ben de inanmadım. Ancak dedikleri çıktı. Aynı şeyi mesela başka bir arkadaşım Kütahya için anlatmıştı. AK Parti bütün illeri masaya yatırmalı. Geç kalırsa ekonomi düzelse bile sıkıntı yaşayabilir. Bunları şimdiden diyelim ki, ön alınsın..."