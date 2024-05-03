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Cem Küçük: AK Parti geç kalıyor, teşkilatlarda tek bir değişiklik olmadı
Cem Küçük: AK Parti geç kalıyor, teşkilatlarda tek bir değişiklik olmadı
Sputnik Türkiye
Cem Küçük, AK Parti'nin yerel seçim yenilgisinin ardından harekete geçmekte geç kaldığını dile getirdi ve "AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti'nin seçimden sonra seçmeni tarafından beklenen değişikliği gösteremediğini ve geç kaldığını yazdı.31 Mart yerel seçimlerinde başarısız sonuçla ayrılan AK Parti'deki değişim talepleri sürüyor. Seçimden sonra gerçekleştirilen AKP MYK'nın ardından kadrolarda henüz bir değişikliğin gerçekleşmemesi iktidara yakın bazı isimler tarafından eleştiriye neden oldu.Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük konuyla ilgili görüşünü şöyle aktardı:
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cem küçük, ekonomi, enflasyon, gıda enflasyonu, hiper enflasyon, türkiye, fahiş fiyat
cem küçük, ekonomi, enflasyon, gıda enflasyonu, hiper enflasyon, türkiye, fahiş fiyat

Cem Küçük: AK Parti geç kalıyor, teşkilatlarda tek bir değişiklik olmadı

10:42 03.05.2024
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Cem Küçük, AK Parti'nin yerel seçim yenilgisinin ardından harekete geçmekte geç kaldığını dile getirdi ve "AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı. Keşke olsaydı. Mayıs ayı ve sonrasında olacağı söyleniyor. AK Parti bence geç kalıyor" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti'nin seçimden sonra seçmeni tarafından beklenen değişikliği gösteremediğini ve geç kaldığını yazdı.
31 Mart yerel seçimlerinde başarısız sonuçla ayrılan AK Parti'deki değişim talepleri sürüyor. Seçimden sonra gerçekleştirilen AKP MYK'nın ardından kadrolarda henüz bir değişikliğin gerçekleşmemesi iktidara yakın bazı isimler tarafından eleştiriye neden oldu.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük konuyla ilgili görüşünü şöyle aktardı:
"Seçim sonuçları üzerinden değerlendirmeler devam ediyor. Geçen salı günü AK Parti MYK’sı yapıldı. Bazı düzenlemeler olur diye beklendi. Ama olmadı. AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı. Keşke olsaydı. Mayıs ayı ve sonrasında olacağı söyleniyor. AK Parti bence geç kalıyor. Hemen değişim yapmalı. Yoksa ters tepebilir. Geçen hafta sonu Batı Karadeniz’deydim. Halkın gündemi ekonomi ve emekli maaşları. Başka gündem yok. Önce ekonominin düzelmesi şart. Sonra teşkilatlar geliyor. Acilen oraya da el atılması şart. Kastamonu, Amasya, Kütahya, Adıyaman, Kilis, Afyon, Uşak, Şanlıurfa gibi illerde bence değişiklik lazım. Bakın bir örnek vereyim. Seçimlerden önce Şanlıurfa Belediye Başkan Adaylarından Ali Rıza Gök bana AK Parti’nin niçin kaybedeceğini tek tek anlatmıştı. Ben de inanmadım. Ancak dedikleri çıktı. Aynı şeyi mesela başka bir arkadaşım Kütahya için anlatmıştı. AK Parti bütün illeri masaya yatırmalı. Geç kalırsa ekonomi düzelse bile sıkıntı yaşayabilir. Bunları şimdiden diyelim ki, ön alınsın..."
AK Parti MYK - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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