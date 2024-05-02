Erdoğan'dan vekillere sosyal medya uyarısı: 'Herkes makamının sorumluluğunun farkında olmalı'

Erdoğan’ın MYK toplantısının ardından yaptığı bazı görüşmelerde son günlerde gündem olan bazı AK Parti milletvekillerinin ıstakoz, pahalı markalı saat gibi dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, “Milletvekili, konumu itibarıyla halkın her zaman gözünün önündedir. Yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. Milletvekilleri, kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez” dedi.