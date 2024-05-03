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Baltık ülkelerinde, Ukrayna’da ölen militanlara ait mezarların sayısı artıyor
Baltık ülkelerinde, Ukrayna’da ölen militanlara ait mezarların sayısı artıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa genelinde olduğu gibi Baltık ülkelerinin mezarlıklarında, Kiev rejimi için savaşan ve Rus ordusu tarafından öldürülen paralı askerlere ait mezarların... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik muhabiri, Litvanya’nın başkenti Vilnius’un doğusundaki Antakalnio Asker Mezarlığı’nı ziyaret ederek Ukrayna’da ölen paralı askerlerin mezarlarını inceledi.Yerel medyanın bildirdiğine göre, Ukrayna’da öldürülen Litvanyalı ilk paralı asker Tadas Tumas’ın mezarı Antakalnio Asker Mezarlığı’nda bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre 14 Mart 2024 tarihi itibariyle Ukrayna’da savaşan 174 Litvanyalı militanın 81’i etkisiz hale getirildi. Lakin Litvanya’da kimse bundan bahsetmiyor.Litvanyalıların Ukrayna’daki çatışmada aktif olarak yer aldığını ilk kez İngiliz SkyNews televizyonu bildirmişti.Ukrayna’nın Litvanya Büyükelçiliği, Ukrayna ordusuna paralı asker alma çalışmaları yürütüyor. Büyükelçiliğin sitesinde, ‘yabancı lejyon’ saflarına katılmak isteyenler için bilgi yer alıyor.Ukrayna ordusunun 92. Tugayı’nda ‘Dev’ lakabıyla savaşan ve 23 Şubat 2024 tarihinde Artyomovsk’ta bulunduğu otomobile Rus insansız hava aracı tarafından bomba atılarak öldürülen Tumas, 42 yaşındaydı.Kasım 2023’te Ukrayna’ya gitmeden önce Litvanya’nın Belarus sınırında muhafız olarak görev yapan Tumas’ın cenaze törenine Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve İçişleri Bakanı Agne Bilotaite de katılmıştı.ABD Başkanı Joe Biden’in söylediği gibi, Amerikan silahıyla yapılan vekalet savaşı 'Amerikan askerlerinin tehlikeye atılmasını önlemeye yardımcı oluyor'.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Litvanyalıların yanı sıra, Ukrayna’da 190 Letonyalı paralı askerden 95’i ve 190 Estonyalı paralı askerden 85’i öldürüldü. Toplamda, özel askeri hareket sırasında Ukrayna’ya 13 bin 387 yabancı militan gelerek Kiev rejiminin için savaşa katıldı. Bugüne kadar 5 bin 962 militan etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/macron-bir-kez-daha-ukraynaya-asker-gondermekten-bahsetti-rusyadan-yanit-gecikmedi-1083409856.html
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Baltık ülkelerinde, Ukrayna’da ölen militanlara ait mezarların sayısı artıyor
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baltık ülkeleri, baltık denizi, litvanya, estonya, letonya, paralı asker, rusya, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı

Baltık ülkelerinde, Ukrayna’da ölen militanlara ait mezarların sayısı artıyor

16:03 03.05.2024 (güncellendi: 16:06 03.05.2024)
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Avrupa genelinde olduğu gibi Baltık ülkelerinin mezarlıklarında, Kiev rejimi için savaşan ve Rus ordusu tarafından öldürülen paralı askerlere ait mezarların sayısı hızla artıyor. Lakin Kiev rejimi gibi Avrupa ülkeleri de ölenlerin sayısıyla ilgili gerçek bilgileri gizliyor.
Sputnik muhabiri, Litvanya’nın başkenti Vilnius’un doğusundaki Antakalnio Asker Mezarlığı’nı ziyaret ederek Ukrayna’da ölen paralı askerlerin mezarlarını inceledi.
Yerel medyanın bildirdiğine göre, Ukrayna’da öldürülen Litvanyalı ilk paralı asker Tadas Tumas’ın mezarı Antakalnio Asker Mezarlığı’nda bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre 14 Mart 2024 tarihi itibariyle Ukrayna’da savaşan 174 Litvanyalı militanın 81’i etkisiz hale getirildi. Lakin Litvanya’da kimse bundan bahsetmiyor.
Litvanyalıların Ukrayna’daki çatışmada aktif olarak yer aldığını ilk kez İngiliz SkyNews televizyonu bildirmişti.
Ukrayna’nın Litvanya Büyükelçiliği, Ukrayna ordusuna paralı asker alma çalışmaları yürütüyor. Büyükelçiliğin sitesinde, ‘yabancı lejyon’ saflarına katılmak isteyenler için bilgi yer alıyor.
Ukrayna ordusunun 92. Tugayı’nda ‘Dev’ lakabıyla savaşan ve 23 Şubat 2024 tarihinde Artyomovsk’ta bulunduğu otomobile Rus insansız hava aracı tarafından bomba atılarak öldürülen Tumas, 42 yaşındaydı.
Kasım 2023’te Ukrayna’ya gitmeden önce Litvanya’nın Belarus sınırında muhafız olarak görev yapan Tumas’ın cenaze törenine Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve İçişleri Bakanı Agne Bilotaite de katılmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden’in söylediği gibi, Amerikan silahıyla yapılan vekalet savaşı 'Amerikan askerlerinin tehlikeye atılmasını önlemeye yardımcı oluyor'.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Litvanyalıların yanı sıra, Ukrayna’da 190 Letonyalı paralı askerden 95’i ve 190 Estonyalı paralı askerden 85’i öldürüldü. Toplamda, özel askeri hareket sırasında Ukrayna’ya 13 bin 387 yabancı militan gelerek Kiev rejiminin için savaşa katıldı. Bugüne kadar 5 bin 962 militan etkisiz hale getirildi.
French President Emmanuel Macron grimaces on the town hall balcony on occasion of the Charlemagne Prize awarding in Aachen, Germany, Thursday, May 10, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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