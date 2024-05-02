https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/sp-fedin-ilk-faiz-indirimi-icin-tarih-verdi-1083427075.html

S&P, Fed'in ilk faiz indirimi için tarih verdi

S&P, Fed'in ilk faiz indirimi için tarih verdi

Sputnik Türkiye

S&P Global Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi döngüsüne muhtemelen aralık ayında başlayacağının öngörüldüğünü bildirdi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T23:40+0300

2024-05-02T23:40+0300

2024-05-03T00:13+0300

ekonomi

s&p global ratings

fed

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

fed faiz artırdı mı

faiz

faiz indirimi

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S&P Global Ratings'ten yapılan açıklamada, son ekonomik veriler ve diğer gelişmeler nedeniyle ABD için faiz oranı tahminlerinde revizyona gidildiği aktarıldı.Fed'in para politikasını gevşetmesi için gereken koşulların sonbahardan önce oluşmayacağının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, artık Fed'in faiz indirimi döngüsüne aralık ayında başlayabileceğinin beklendiği kaydedildi.Açıklamada, son haftalarda açıklanan verilerin ABD ekonomisinin ilk çeyrekte güçlü bir ivmeye sahip olduğunu, aynı zamanda geçen yılki dezenflasyon ivmesinin ise kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.S&P Global Ratings'in açıklamasında, "Artık Fed'in, aylık çekirdek enflasyonun yavaşladığını gösteren art arda birkaç veri görmedikçe faiz indirimine gitmeyeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.'Yeniden faiz artırımına başlama ihtiyacı hissedeceğini de düşünmüyoruz'Bu yıl faiz indirimine gidilmemesi riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, son enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizlere rağmen geçen yılki dezenflasyon eğiliminin bozulmadan devam ettiğinin düşünüldüğü aktarıldı.Açıklamada, "Ayrıca Fed'in yeniden faiz artırımına başlama ihtiyacı hissedeceğini de düşünmüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/fed-baskani-powell-enflasyonun-dusecegine-dair-guvenin-kazanilmasi-beklenenden-daha-uzun-surebilir-1083381167.html

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