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S&P, Fed'in ilk faiz indirimi için tarih verdi
S&P, Fed'in ilk faiz indirimi için tarih verdi
Sputnik Türkiye
S&P Global Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi döngüsüne muhtemelen aralık ayında başlayacağının öngörüldüğünü bildirdi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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S&amp;P Global Ratings'ten yapılan açıklamada, son ekonomik veriler ve diğer gelişmeler nedeniyle ABD için faiz oranı tahminlerinde revizyona gidildiği aktarıldı.Fed'in para politikasını gevşetmesi için gereken koşulların sonbahardan önce oluşmayacağının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, artık Fed'in faiz indirimi döngüsüne aralık ayında başlayabileceğinin beklendiği kaydedildi.Açıklamada, son haftalarda açıklanan verilerin ABD ekonomisinin ilk çeyrekte güçlü bir ivmeye sahip olduğunu, aynı zamanda geçen yılki dezenflasyon ivmesinin ise kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.S&amp;P Global Ratings'in açıklamasında, "Artık Fed'in, aylık çekirdek enflasyonun yavaşladığını gösteren art arda birkaç veri görmedikçe faiz indirimine gitmeyeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.'Yeniden faiz artırımına başlama ihtiyacı hissedeceğini de düşünmüyoruz'Bu yıl faiz indirimine gidilmemesi riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, son enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizlere rağmen geçen yılki dezenflasyon eğiliminin bozulmadan devam ettiğinin düşünüldüğü aktarıldı.Açıklamada, "Ayrıca Fed'in yeniden faiz artırımına başlama ihtiyacı hissedeceğini de düşünmüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/fed-baskani-powell-enflasyonun-dusecegine-dair-guvenin-kazanilmasi-beklenenden-daha-uzun-surebilir-1083381167.html
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s&p global ratings, fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed faiz artırdı mı, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı, dezenflasyon
s&p global ratings, fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed faiz artırdı mı, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı, dezenflasyon

S&P, Fed'in ilk faiz indirimi için tarih verdi

23:40 02.05.2024 (güncellendi: 00:13 03.05.2024)
© AFP 2023New York Fed
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023
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S&P Global Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi döngüsüne muhtemelen aralık ayında başlayacağının öngörüldüğünü bildirdi.
S&P Global Ratings'ten yapılan açıklamada, son ekonomik veriler ve diğer gelişmeler nedeniyle ABD için faiz oranı tahminlerinde revizyona gidildiği aktarıldı.
Fed'in para politikasını gevşetmesi için gereken koşulların sonbahardan önce oluşmayacağının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, artık Fed'in faiz indirimi döngüsüne aralık ayında başlayabileceğinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, son haftalarda açıklanan verilerin ABD ekonomisinin ilk çeyrekte güçlü bir ivmeye sahip olduğunu, aynı zamanda geçen yılki dezenflasyon ivmesinin ise kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.
S&P Global Ratings'in açıklamasında, "Artık Fed'in, aylık çekirdek enflasyonun yavaşladığını gösteren art arda birkaç veri görmedikçe faiz indirimine gitmeyeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

'Yeniden faiz artırımına başlama ihtiyacı hissedeceğini de düşünmüyoruz'

Bu yıl faiz indirimine gidilmemesi riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, son enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizlere rağmen geçen yılki dezenflasyon eğiliminin bozulmadan devam ettiğinin düşünüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Ayrıca Fed'in yeniden faiz artırımına başlama ihtiyacı hissedeceğini de düşünmüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell: Enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir
1 Mayıs, 22:39
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