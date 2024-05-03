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Araç alacaklar dikkat: Zam yasağı geliyor, piyasayı nasıl etkileyecek?
Araç alacaklar dikkat: Zam yasağı geliyor, piyasayı nasıl etkileyecek?
Sputnik Türkiye
Otomobil piyasasına yönelik Ticaret Bakanlığı yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Buna göre bayiler sıfır aracı yetkili satıcıya tahsis ettikten sonra vergisi... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T08:41+0300
2024-05-03T08:41+0300
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Ticaret Bakanlığı sıfır araç fiyatlarında fahiş artışın önüne geçecek, stokçuluğu önleyecek ve tüketici mağduriyetlerini azaltacak yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.Araç bayileri taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerinin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.Peki düzenleme piyasayı nasıl etkiler? Sıfır araç fiyatlarındaki artışı durdurur mu? Konuyla ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel anlattı. Milliyet'in haberine göre, Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Kapora detayı: yüzde 10'u aşamayacakSıfır araçta yeni dönem'Fahiş fiyat ve stokçuluğu engelleyecek'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/stopaj-oranlari-degisti-1-milyon-tlnin-net-getirisi-ne-kadar-oldu-1083431265.html
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araç, zam, ara zam, ek zam
araç, zam, ara zam, ek zam

Araç alacaklar dikkat: Zam yasağı geliyor, piyasayı nasıl etkileyecek?

08:41 03.05.2024
© Flickrotomotiv
otomotiv - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Flickr
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Otomobil piyasasına yönelik Ticaret Bakanlığı yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Buna göre bayiler sıfır aracı yetkili satıcıya tahsis ettikten sonra vergisi ödendiği andan itibaren fiyatını artıramayacak. Peki zam yasağı piyasayı nasıl etkiler? Sıfır ve ikinci elde fiyat artışı durur mu?
Ticaret Bakanlığı sıfır araç fiyatlarında fahiş artışın önüne geçecek, stokçuluğu önleyecek ve tüketici mağduriyetlerini azaltacak yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
Araç bayileri taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerinin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.
Peki düzenleme piyasayı nasıl etkiler? Sıfır araç fiyatlarındaki artışı durdurur mu? Konuyla ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel anlattı. Milliyet'in haberine göre, Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Otomotiv sektörü distribütör, yetkili bayi, ikinci el ve nihai tüketiciden oluşan bir ticaret zinciri. Son yıllarda ihale platformları, ilan siteleri ve ekspertiz firmalarının bu halkalara eklenmesi ile oldukça geniş bir ticaret zinciri haline geldi. Böylesine büyük bir sektörün sahip olduğu yönetmelik sadece ikinci el otomobil satıcılarını kapsar nitelikteydi. Bizler sektör temsilcileri olarak tüm paydaşları kapsayarak işleyişi net kurallarla belirleyen bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğu görüşümüzü önceki dönemlerde Ticaret Bakanlığımızla paylaşmıştık. Bakanlığımız yaptığı incelemeler ve bizlerden edindiği referanslar doğrultusunda çalışmalarına başlayarak yeni yönetmeliğin taslak halini hazırladı. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan gerek tacir gerekse son kullanıcı açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek tüm koşullar dikkate alındı. Özetle yeni yönetmelikte ana maksat sektörün işleyiş esaslarını belirlemek olsa da içeriği ile fiyat seyrini korumak anlamında da olumlu etkileri olacaktır.

Kapora detayı: yüzde 10'u aşamayacak

Geçtiğimiz yıllarda özellikle sıfır araç tedarikinde sorun yaşanan dönemlerde teslim tarihi belirsiz olan ya da aylar sonrasına gün verilen araçlar için kapora alınabiliyordu. Yılda yüzbinlerce kişinin sıfır otomobil aldığı göz önünde bulundurulursa, teslim günü belli olmayan ya da aylar sonrasına gün verilen ürün için çok ciddi bedeller tahsil edilebiliyordu. Ticaret Bakanlığı bu konuyu da değerlendirerek, 45 gün içinde teslim edilecek durumda olan araçlar için kapora alınabileceği ve bu tutarın araç bedelinin en fazla yüzde 10’u kadar olacağını belirten maddeyi yeni yönetmeliğe ekledi. Bu madde ile konu ile alakalı olabilecek mağduriyetlerin zemini ortadan kaldırılmış oldu. Yine sıfır araçta tespit edilen fabrikasyon kusur olması durumunda ikame araç tahsis edilmesi gibi yeni maddeler de taslağa eklenmiş durumda.

Sıfır araçta yeni dönem

Taslak yönetmelikteki önemli hususlardan bir tanesi de distribütörlerin uyguladığı fiyat artışlarına dair eklenen madde. Yine geçmiş yıllarda araç nihai tüketiciye ulaşana kadar zam gelmesi halinde bu tutar yetkili bayilere ve dolayısı ile son kullanıcıya yansıtılıyordu. Yeni madde ile birlikte distribütör tarafından yetkili bayiye fatura edilmiş otomobillerin fiyatlarında değişiklik olsa dahi, fatura edilmiş fiyat geçerli olacak.

'Fahiş fiyat ve stokçuluğu engelleyecek'

Öte yandan distribütörlerin zaman zaman bayilere satış kotalarında belirlenen hedefleri bayinin potansiyelinden yüksek tutabildiğine dair görüşler bizlere ulaşıyordu. Eklenen bir diğer yeni madde ile birlikte bayinin son üç yılda gerçekleştirdiği satışların ortalaması alınarak kotanın üst limitinin bu ortalamaya göre belirlenmesi sağlandı. Alınan karar sıfır otomobil satıcısı meslektaşlarımızın daha öngörülebilir şekilde ticaretlerine devam etmesine vesile olacağı gibi geçmişte sıkça gündem olan fahiş fiyat veya stokçuluk gibi faaliyetleri de engelleyici olacaktır.
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