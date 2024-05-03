Araç alacaklar dikkat: Zam yasağı geliyor, piyasayı nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz yıllarda özellikle sıfır araç tedarikinde sorun yaşanan dönemlerde teslim tarihi belirsiz olan ya da aylar sonrasına gün verilen araçlar için kapora alınabiliyordu. Yılda yüzbinlerce kişinin sıfır otomobil aldığı göz önünde bulundurulursa, teslim günü belli olmayan ya da aylar sonrasına gün verilen ürün için çok ciddi bedeller tahsil edilebiliyordu. Ticaret Bakanlığı bu konuyu da değerlendirerek, 45 gün içinde teslim edilecek durumda olan araçlar için kapora alınabileceği ve bu tutarın araç bedelinin en fazla yüzde 10’u kadar olacağını belirten maddeyi yeni yönetmeliğe ekledi. Bu madde ile konu ile alakalı olabilecek mağduriyetlerin zemini ortadan kaldırılmış oldu. Yine sıfır araçta tespit edilen fabrikasyon kusur olması durumunda ikame araç tahsis edilmesi gibi yeni maddeler de taslağa eklenmiş durumda.