https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/antalyada-huzurevinde-bicakli-saldiri-2-olu-1-yarali-1083454342.html

Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T18:04+0300

2024-05-03T18:04+0300

2024-05-03T18:04+0300

türkiye

antalya

huzurevi

kavga

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tutuklama

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Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İzzettin Süğüt, dün gece, aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) bıçaklandı.İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından kaçan Süğüt, sabaha karşı ilçedeki Atatürk Caddesi'nde yürürken gözaltına alındı.'Başımı eğmenize gerek yok'Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan Süğüt'ün, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.Süğüt, "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun" yanıtını verdi. Süğüt ayrıca başını eğen polis ekiplerine de, "Başımı eğmenize gerek yok" dedi.Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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antalya, huzurevi, kavga, döşemealtı , ölü, yaralı, tutuklama