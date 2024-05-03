https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ankarada-kaza-yapmisti-sudan-cumhurbaskaninin-oglu-hayatini-kaybetti-1083458556.html
Ankara’da kaza yapmıştı: Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu hayatını kaybetti
Ankara’da kaza yapmıştı: Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara'da yaklaşık 2 ay önce motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T19:49+0300
2024-05-03T19:49+0300
2024-05-03T19:49+0300
dünya
türkiye
ankara
sudan
sudan egemenlik konseyi
abdulfettah el-burhan
trafik kazası
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Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/antalyada-huzurevinde-bicakli-saldiri-2-olu-1-yarali-1083454342.html
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türkiye, ankara, sudan, sudan egemenlik konseyi, abdulfettah el-burhan, trafik kazası
türkiye, ankara, sudan, sudan egemenlik konseyi, abdulfettah el-burhan, trafik kazası
Ankara’da kaza yapmıştı: Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu hayatını kaybetti
Ankara'da yaklaşık 2 ay önce motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.