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Ancelotti, Arda Güler'i resmen açıkladı: Yarınki maçta oynayacak mı?
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Ancelotti, Arda Güler'i resmen açıkladı: Yarınki maçta oynayacak mı?
Ancelotti, Arda Güler'i resmen açıkladı: Yarınki maçta oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını bildirdi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Ancelotti, Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını bildirdi.
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ancelotti arda güler,arda güler maçta oynayacak mı,ancelotti ilk 11,arda güler
ancelotti arda güler,arda güler maçta oynayacak mı,ancelotti ilk 11,arda güler

Ancelotti, Arda Güler'i resmen açıkladı: Yarınki maçta oynayacak mı?

14:13 03.05.2024 (güncellendi: 14:19 03.05.2024)
© AA / Burak AkbulutAncelotti ve Arda Güler
Ancelotti ve Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA / Burak Akbulut
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını bildirdi.
Ancelotti, Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını bildirdi.
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