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Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye: 'Galatasaray ile garip bir ilişkisi var'
Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye: 'Galatasaray ile garip bir ilişkisi var'
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Fenerbahçe Başkanı Koç gündeme dair yaptığı açıklamada, Türkiye'deki en güvenilmez kurumun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu dile getirerek gelecek sene... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T15:51+0300
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamasında, "En güvenilmez kurum TFF'dir. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür" cümlelerini kaydetti.TFF'de seçim yapılmasına ilişkin imza sürecinin durup duruken başlamadığının altını çizen Koç, "Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi" cümlelerinin altını çizdi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik de açıklamalar yapan Koç, "Kindar bir başkanımız var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile girdiği polemik sonrasında olayı kişiselleştirip Beşiktaş'a gösterdiği muamele. Galatasaray ile arasında garip bir ilişki var" dedi.Açıklamalarına devam eden Koç, şu cümleleri kaydetti:Türkiye'deki en güvenilmez kurumun TFF olduğunun altını çizen Koç, en güvenilmez sektörün de Türkiye'deki futbol sektörü olduğunu vurguladı. Hakemlik müessesesinin yazboz tahtasına döndüğünü belirten Koç, hakemlik kurumunun yerle bir edildiğini kaydetti.Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin de açıklamarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, konuşmasında şu açıklamara yer verdi:
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Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye: 'Galatasaray ile garip bir ilişkisi var'

15:51 03.05.2024 (güncellendi: 15:52 03.05.2024)
© AA / Hakan AkgünKulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç yaptı. (
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA / Hakan Akgün
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Fenerbahçe Başkanı Koç gündeme dair yaptığı açıklamada, Türkiye'deki en güvenilmez kurumun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu dile getirerek gelecek sene Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamasında, "En güvenilmez kurum TFF'dir. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür" cümlelerini kaydetti.
TFF'de seçim yapılmasına ilişkin imza sürecinin durup duruken başlamadığının altını çizen Koç, "Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi" cümlelerinin altını çizdi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik de açıklamalar yapan Koç, "Kindar bir başkanımız var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile girdiği polemik sonrasında olayı kişiselleştirip Beşiktaş'a gösterdiği muamele. Galatasaray ile arasında garip bir ilişki var" dedi.
Açıklamalarına devam eden Koç, şu cümleleri kaydetti:
Yaşanan bunca kriz ve skandal var. Hakem olayı. O olaydan iki saat önce federasyondaydık. Devre arasında MHK'yı ve hakemleri değiştireceğini anlattı. Bir yumruk olayı oldu ve başkan 180 derece değişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçeli oyunculara ağır ceza vermek için raporlar değiştirildi ama cesaret edemedi. Oyuncularımıza 4-5 maç ceza verilecekti. Kulüplerin arasına nifak tohumları ekti. Liyakatsiz kadrolar. Aday olmayacağım demişti, şimdi mayıs ayında bakacağım diyor. İmza veren vermeyen, duruşunun arkasında olan kulüplere saygım çok büyük.
Türkiye'deki en güvenilmez kurumun TFF olduğunun altını çizen Koç, en güvenilmez sektörün de Türkiye'deki futbol sektörü olduğunu vurguladı. Hakemlik müessesesinin yazboz tahtasına döndüğünü belirten Koç, hakemlik kurumunun yerle bir edildiğini kaydetti.
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin de açıklamarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, konuşmasında şu açıklamara yer verdi:
Yaşanan bunca kriz ve skandal var. Hakem olayı. O olaydan iki saat önce federasyondaydık. Devre arasında MHK'yı ve hakemleri değiştireceğini anlattı. Bir yumruk olayı oldu ve başkan 180 derece değişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçeli oyunculara ağır ceza vermek için raporlar değiştirildi ama cesaret edemedi. Oyuncularımıza 4-5 maç ceza verilecekti. Kulüplerin arasına nifak tohumları ekti. Liyakatsiz kadrolar. Aday olmayacağım demişti, şimdi mayıs ayında bakacağım diyor. İmza veren vermeyen, duruşunun arkasında olan kulüplere saygım çok büyük.
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