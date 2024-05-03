https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ali-koctan-tff-baskani-buyukeksiye-galatasaray-ile-garip-bir-iliskisi-var-1083450466.html

Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye: 'Galatasaray ile garip bir ilişkisi var'

Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye: 'Galatasaray ile garip bir ilişkisi var'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Koç gündeme dair yaptığı açıklamada, Türkiye'deki en güvenilmez kurumun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu dile getirerek gelecek sene... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T15:51+0300

2024-05-03T15:51+0300

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spor

türkiye

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

ali koç

mehmet büyükekşi

galatasaray

galatasaray sk

türkiye futbol federasyonu (tff)

trabzonspor

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamasında, "En güvenilmez kurum TFF'dir. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür" cümlelerini kaydetti.TFF'de seçim yapılmasına ilişkin imza sürecinin durup duruken başlamadığının altını çizen Koç, "Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi" cümlelerinin altını çizdi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik de açıklamalar yapan Koç, "Kindar bir başkanımız var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile girdiği polemik sonrasında olayı kişiselleştirip Beşiktaş'a gösterdiği muamele. Galatasaray ile arasında garip bir ilişki var" dedi.Açıklamalarına devam eden Koç, şu cümleleri kaydetti:Türkiye'deki en güvenilmez kurumun TFF olduğunun altını çizen Koç, en güvenilmez sektörün de Türkiye'deki futbol sektörü olduğunu vurguladı. Hakemlik müessesesinin yazboz tahtasına döndüğünü belirten Koç, hakemlik kurumunun yerle bir edildiğini kaydetti.Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin de açıklamarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, konuşmasında şu açıklamara yer verdi:

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