Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı ilk kez açıkladı: Fenerbahçe 6 gol atmıştı

Türkiye
'Milliyet farkı' ücreti alan otele ne kadar para ceza kesildiği açıklandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Sıvacıya mühendisten daha fazla maaş verirseniz ülkede mühendis kalmaz'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamunun araç harcamasında 13 yılda 35 kat artış
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TVHB Başkanı Arslan: Veteriner hekimleri etkileyen bu olumsuz koşullar, ülke ekonomisini etkiliyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Zelenskiy ile ABD'nin 10 yıllık 'savaş anlaşmasına' Musk'tan sert tepki
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
19:15
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
19:25
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock: Bir gerilim efsanesi
19:46
8 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
20:27
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/acun-ilicali-satin-alacagi-yeni-takimi-ilk-kez-acikladi-fenerbahce-6-gol-atmisti-1083300546.html
Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı ilk kez açıkladı: Fenerbahçe 6 gol atmıştı
Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı ilk kez açıkladı: Fenerbahçe 6 gol atmıştı
Sputnik Türkiye
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Slovenya ekibi Maribor'u satın alacağını ilk kez açıkladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:37+0300
2024-04-30T10:40+0300
spor
acun ilıcalı
maribor
hull city
takım
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083301244_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f562fdabf073213cd72c5c3d04340b2.jpg
İngiltere ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı açıkladı.Sosyal medyada birçok iddianın ortaya atılmasının ardından konuşan Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." dedi.Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe 6 gol atmıştıMaribor geçen sene Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. Sarı-lacivertliler, Maribor'u 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/acun-ilicali-dertten-daha-cok-paramiz-var-1083060382.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083301244_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_4a5d1bc4d742b49c423ec646af53c361.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
acun ilıcalı, maribor, hull city, takım, futbol
acun ilıcalı, maribor, hull city, takım, futbol

Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı ilk kez açıkladı: Fenerbahçe 6 gol atmıştı

10:37 30.04.2024 (güncellendi: 10:40 30.04.2024)
© AA / Ahmet OkatalıAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / Ahmet Okatalı
Abone ol
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Slovenya ekibi Maribor'u satın alacağını ilk kez açıkladı.
İngiltere ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı açıkladı.
Sosyal medyada birçok iddianın ortaya atılmasının ardından konuşan Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." dedi.
Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
YAŞAM
Acun Ilıcalı: Dertten daha çok paramız var
23 Nisan, 13:37

Fenerbahçe 6 gol atmıştı

Maribor geçen sene Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. Sarı-lacivertliler, Maribor'u 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала