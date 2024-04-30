https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/acun-ilicali-satin-alacagi-yeni-takimi-ilk-kez-acikladi-fenerbahce-6-gol-atmisti-1083300546.html
Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı ilk kez açıkladı: Fenerbahçe 6 gol atmıştı
Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı ilk kez açıkladı: Fenerbahçe 6 gol atmıştı
Sputnik Türkiye
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Slovenya ekibi Maribor'u satın alacağını ilk kez açıkladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:37+0300
2024-04-30T10:37+0300
2024-04-30T10:40+0300
spor
acun ilıcalı
maribor
hull city
takım
futbol
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İngiltere ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı açıkladı.Sosyal medyada birçok iddianın ortaya atılmasının ardından konuşan Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." dedi.Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe 6 gol atmıştıMaribor geçen sene Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. Sarı-lacivertliler, Maribor'u 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/acun-ilicali-dertten-daha-cok-paramiz-var-1083060382.html
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acun ilıcalı, maribor, hull city, takım, futbol
acun ilıcalı, maribor, hull city, takım, futbol
Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı ilk kez açıkladı: Fenerbahçe 6 gol atmıştı
10:37 30.04.2024 (güncellendi: 10:40 30.04.2024)
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Slovenya ekibi Maribor'u satın alacağını ilk kez açıkladı.
İngiltere ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı açıkladı.
Sosyal medyada birçok iddianın ortaya atılmasının ardından konuşan Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." dedi.
Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
Maribor geçen sene Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. Sarı-lacivertliler, Maribor'u 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçmişti.