https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/abd-turkiyenin-israil-davasina-mudahil-olmasi-ikili-iliskileri-etkilemez-1083460895.html
Beyaz Saray: Türkiye'nin İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez
Beyaz Saray: Türkiye'nin İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T20:34+0300
2024-05-03T20:34+0300
2024-05-03T20:36+0300
israil- filistin çatışması
abd
beyaz saray
john kirby
israil
israil-filistin
soykırım
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077181528_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_3afe492def234b09040f1edf554280df.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde UAD'deki İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti."Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez" diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.Kirby ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077181528_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_490505b23127a1211299902fb1eb203e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, beyaz saray, john kirby, israil, israil-filistin, soykırım, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), türkiye, recep tayyip erdoğan
abd, beyaz saray, john kirby, israil, israil-filistin, soykırım, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), türkiye, recep tayyip erdoğan
Beyaz Saray: Türkiye'nin İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez
20:34 03.05.2024 (güncellendi: 20:36 03.05.2024)
Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu durumun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde UAD'deki İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.
Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.
"Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez" diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.
Kirby ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.