https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/abd-turkiyenin-israil-davasina-mudahil-olmasi-ikili-iliskileri-etkilemez-1083460895.html

Beyaz Saray: Türkiye'nin İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez

Beyaz Saray: Türkiye'nin İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

abd

beyaz saray

john kirby

israil

israil-filistin

soykırım

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

türkiye

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde UAD'deki İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti."Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez" diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.Kirby ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html

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abd, beyaz saray, john kirby, israil, israil-filistin, soykırım, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), türkiye, recep tayyip erdoğan