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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/abd-turkiyenin-israil-davasina-mudahil-olmasi-ikili-iliskileri-etkilemez-1083460895.html
Beyaz Saray: Türkiye'nin İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez
Beyaz Saray: Türkiye'nin İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T20:34+0300
2024-05-03T20:36+0300
israil- filistin çatışması
abd
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soykırım
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde UAD'deki İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti."Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez" diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.Kirby ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html
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abd, beyaz saray, john kirby, israil, israil-filistin, soykırım, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), türkiye, recep tayyip erdoğan
abd, beyaz saray, john kirby, israil, israil-filistin, soykırım, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), türkiye, recep tayyip erdoğan

Beyaz Saray: Türkiye'nin İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez

20:34 03.05.2024 (güncellendi: 20:36 03.05.2024)
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA / Celal Güneş
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Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu durumun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde UAD'deki İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.
Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.
"Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez" diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.
Kirby ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan: Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik
1 Mayıs, 15:42
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