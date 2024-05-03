https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/77-ilde-cocuk-mustehcenligi-operasyonunu-yerlikaya-duyurdu-156-supheli-yakalandi-1083431140.html
77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 156 şüpheli yakalandı
77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 156 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında 'Sibergöz-37' operasyonları düzenlendiğini ve 156... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T08:21+0300
2024-05-03T08:21+0300
2024-05-03T08:59+0300
türkiye
şüpheli
operasyon
yakalama
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çocuk
çocuk istismarı
çocuk cinayeti
çocuk istismarı
çocuk tacizi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/arac-sahipleri-dikkat-akaryakitin-fiyati-degisti-1083430970.html
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şüpheli, operasyon, yakalama, yakalama kararı, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, çocuk tacizi
şüpheli, operasyon, yakalama, yakalama kararı, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, çocuk tacizi
77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 156 şüpheli yakalandı
08:21 03.05.2024 (güncellendi: 08:59 03.05.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında 'Sibergöz-37' operasyonları düzenlendiğini ve 156 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: