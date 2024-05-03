https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/77-ilde-cocuk-mustehcenligi-operasyonunu-yerlikaya-duyurdu-156-supheli-yakalandi-1083431140.html

77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 156 şüpheli yakalandı

77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 156 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında 'Sibergöz-37' operasyonları düzenlendiğini ve 156... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T08:21+0300

2024-05-03T08:21+0300

2024-05-03T08:59+0300

türkiye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/arac-sahipleri-dikkat-akaryakitin-fiyati-degisti-1083430970.html

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