https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/turkiye-israil-ile-tum-ticari-iliskileri-durdurdu-iddiasi-1083421557.html

'Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu' iddiası

'Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu' iddiası

Sputnik Türkiye

Batı basınına konuşan adı açıklanmayan iki Türk yerkili, Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticari ilişkileri durdurduğunu belirtti. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T21:04+0300

2024-05-02T21:04+0300

2024-05-02T21:07+0300

israil- filistin çatışması

bloomberg

israil

israil-filistin

türkiye

recep tayyip erdoğan

israel katz

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ticaret bakanlığı

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Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre, Türkiye bugünden itibaren İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.Haberde, Ankara'nın, ilişkileri askıya alma kararını resmi olarak duyurmadığı belirtilrilen, ticaretin hangi koşullar altında tekrar başlayacağına dair bilgi de verilmediği ifade edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre iki ülke arasındaki ticaret harcmi 2023'te 6.8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.Haberin ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in ithalat ve ihracatına yönelik limanları bloke ederek, anlaşmaları bozduğunu söyledi. Katz, dışişleri bakanlığına, yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak Türkiye ile ticarette alternatifler yaratılması yönünde çalışma talimatı verdiğini ifade etti.Erdoğan, 'ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti' demiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında, gelen "Sık sık İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz yoğun ticari ilişkileri de ayakta tutuyorsunuz" sorusuna şu yanıtı vermişti:Ticaret Bakanlığı, geçen ay, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini belirtterek, 54 üründe kısıtlama uygulanacağını açıklamıştı.İhracatına kısıtlama getirilen ürünler arasında uçak yakıtı, motor ve madeni yağlarla birlikte çeşitli makine aletleri, çimento ve mermer gibi ürünlerin yer aldığı belirtilmişti.

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bloomberg, israil, israil-filistin, türkiye, recep tayyip erdoğan, israel katz, türkiye istatistik kurumu (tüik), ticaret bakanlığı