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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/turkiye-israil-ile-tum-ticari-iliskileri-durdurdu-iddiasi-1083421557.html
'Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu' iddiası
'Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu' iddiası
Sputnik Türkiye
Batı basınına konuşan adı açıklanmayan iki Türk yerkili, Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticari ilişkileri durdurduğunu belirtti. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T21:04+0300
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israil- filistin çatışması
bloomberg
israil
israil-filistin
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recep tayyip erdoğan
israel katz
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ticaret bakanlığı
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Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre, Türkiye bugünden itibaren İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.Haberde, Ankara'nın, ilişkileri askıya alma kararını resmi olarak duyurmadığı belirtilrilen, ticaretin hangi koşullar altında tekrar başlayacağına dair bilgi de verilmediği ifade edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre iki ülke arasındaki ticaret harcmi 2023'te 6.8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.Haberin ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in ithalat ve ihracatına yönelik limanları bloke ederek, anlaşmaları bozduğunu söyledi. Katz, dışişleri bakanlığına, yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak Türkiye ile ticarette alternatifler yaratılması yönünde çalışma talimatı verdiğini ifade etti.Erdoğan, 'ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti' demiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında, gelen "Sık sık İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz yoğun ticari ilişkileri de ayakta tutuyorsunuz" sorusuna şu yanıtı vermişti:Ticaret Bakanlığı, geçen ay, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini belirtterek, 54 üründe kısıtlama uygulanacağını açıklamıştı.İhracatına kısıtlama getirilen ürünler arasında uçak yakıtı, motor ve madeni yağlarla birlikte çeşitli makine aletleri, çimento ve mermer gibi ürünlerin yer aldığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/erdogan-terorle-mucadelede-alman-makamlarindan-daha-fazla-destek-bekledigimizi-ifade-ettik-1083110919.html
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bloomberg, israil, israil-filistin, türkiye, recep tayyip erdoğan, israel katz, türkiye istatistik kurumu (tüik), ticaret bakanlığı
bloomberg, israil, israil-filistin, türkiye, recep tayyip erdoğan, israel katz, türkiye istatistik kurumu (tüik), ticaret bakanlığı

'Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu' iddiası

21:04 02.05.2024 (güncellendi: 21:07 02.05.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşTürkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Batı basınına konuşan adı açıklanmayan iki Türk yerkili, Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticari ilişkileri durdurduğunu belirtti.
Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre, Türkiye bugünden itibaren İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.
Haberde, Ankara'nın, ilişkileri askıya alma kararını resmi olarak duyurmadığı belirtilrilen, ticaretin hangi koşullar altında tekrar başlayacağına dair bilgi de verilmediği ifade edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre iki ülke arasındaki ticaret harcmi 2023'te 6.8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.
Haberin ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in ithalat ve ihracatına yönelik limanları bloke ederek, anlaşmaları bozduğunu söyledi. Katz, dışişleri bakanlığına, yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak Türkiye ile ticarette alternatifler yaratılması yönünde çalışma talimatı verdiğini ifade etti.

Erdoğan, 'ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında, gelen "Sık sık İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz yoğun ticari ilişkileri de ayakta tutuyorsunuz" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Yoğun ticareti ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı 45 bini buldu. Gazze'de her taraf yıkılmış durumda. Rehinelerin takası noktasında bir mücadelenin içerisindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz."
Ticaret Bakanlığı, geçen ay, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini belirtterek, 54 üründe kısıtlama uygulanacağını açıklamıştı.
İhracatına kısıtlama getirilen ürünler arasında uçak yakıtı, motor ve madeni yağlarla birlikte çeşitli makine aletleri, çimento ve mermer gibi ürünlerin yer aldığı belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
POLİTİKA
Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti
24 Nisan, 16:17
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