https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/erdogan-terorle-mucadelede-alman-makamlarindan-daha-fazla-destek-bekledigimizi-ifade-ettik-1083110919.html

Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti

Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti" dedi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T16:17+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

almanya

türkiye

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:Erdoğan: İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bittiCumhurbaşkanı Erdoğan, "Sık sık İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz yoğun ticari ilişkileri de ayakta tutuyorsunuz" sorusuna "Yoğun ticareti ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı 45 bini buldu. Gazze'de her taraf yıkılmış durumda. Rehinelerin takası noktasında bir mücadelenin içerisindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz." yanıtını verdi.

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recep tayyip erdoğan, almanya, türkiye, cumhurbaşkanı