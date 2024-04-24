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Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti
Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti" dedi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T16:17+0300
2024-04-24T16:17+0300
2024-04-24T16:35+0300
politika
recep tayyip erdoğan
almanya
türkiye
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:Erdoğan: İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bittiCumhurbaşkanı Erdoğan, "Sık sık İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz yoğun ticari ilişkileri de ayakta tutuyorsunuz" sorusuna "Yoğun ticareti ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı 45 bini buldu. Gazze'de her taraf yıkılmış durumda. Rehinelerin takası noktasında bir mücadelenin içerisindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz." yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/bakan-gulerden-eurofighter-yaniti-adam-doner-kesiyor-sonra-soracagiz-1083101743.html
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recep tayyip erdoğan, almanya, türkiye, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, almanya, türkiye, cumhurbaşkanı
Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti
16:17 24.04.2024 (güncellendi: 16:35 24.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettik
Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz
(Almanya ile) Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz
Erdoğan: İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sık sık İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz yoğun ticari ilişkileri de ayakta tutuyorsunuz" sorusuna "Yoğun ticareti ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı 45 bini buldu. Gazze'de her taraf yıkılmış durumda. Rehinelerin takası noktasında bir mücadelenin içerisindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz." yanıtını verdi.