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Fed Başkanı Powell: Enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir
Fed Başkanı Powell: Enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir
Sputnik Türkiye
Fed Başkanı Powell, "Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir"... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T22:39+0300
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada ''Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/fed-faiz-kararini-acikladi-1083379321.html
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fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed açık piyasa komitesi (fomc), fed faiz artırdı mı, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı, abd, abd, jerome powell

Fed Başkanı Powell: Enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir

22:39 01.05.2024 (güncellendi: 23:16 01.05.2024)
© AP Photo / Manuel Balce CenetaJerome Powell
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Fed Başkanı Powell, "Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada ''Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir'' dedi.
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
EKONOMİ
Fed faiz oranını sabit tuttu
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