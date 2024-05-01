https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/fed-baskani-powell-enflasyonun-dusecegine-dair-guvenin-kazanilmasi-beklenenden-daha-uzun-surebilir-1083381167.html
Fed Başkanı Powell: Enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir
Fed Başkanı Powell: Enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir
Sputnik Türkiye
Fed Başkanı Powell, "Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir"... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T22:39+0300
2024-05-01T22:39+0300
2024-05-01T23:16+0300
ekonomi
fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
fed açık piyasa komitesi (fomc)
fed faiz artırdı mı
faiz
faiz indirimi
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada ''Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/fed-faiz-kararini-acikladi-1083379321.html
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Fed Başkanı Powell: Enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir
22:39 01.05.2024 (güncellendi: 23:16 01.05.2024)
Fed Başkanı Powell, "Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada ''Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir'' dedi.