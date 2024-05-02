https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/nato-rusyayi-ittifaka-uye-ulkelerde-hibrit-eylemlerde-bulunmakla-sucladi-1083424714.html
NATO, Rusya'yı ittifaka üye ülkelerde hibrit eylemlerde bulunmakla suçladı
NATO, Rusya'yı ittifaka üye ülkelerde hibrit eylemlerde bulunmakla suçladı
Sputnik Türkiye
NATO, hiç bir kanıt sunmadan Rusya'yı ittifaka üye ülkelerde hibrit eylemlerde bulunmakla suçladı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T22:07+0300
2024-05-02T22:07+0300
2024-05-02T22:06+0300
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NATO, Rusya'yı herhangi bir kanıt sunmadan, ittifaka üye ülkelerin topraklarında ‘dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar’ ve diğer ‘hibrit operasyonlar’ da dahil olmak üzere kötü niyetli bazı ‘hibrit eylemlerde' bulunmakla suçladı.NATO basın servisi tarafından yapılan açıklamada, ittifak üyelerinin çok sayıda kişinin suçlandığı ‘devlet düzeyindeki düşmanca eylemler’ konusundaki endişelerini dile getirdiği ve bu olayları, Rusya’nın ittifak devletlerinin toprakları da dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde, aynı zamanda aracıları yoluyla yürütmeye devam ettiği ‘yoğunlaşan kampanyanın bir parçası’ olarak değerlendirdikleri belirtildi.Söz konusu sözde hibrit eylemlerden Çekya, Estonya, Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya ve İngiltere'nin etkilendiği belirtilerek, “Bu durumla karşı karşıya kalan tüm müttefiklerimizi destekliyor ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz” denildi.İttifakın bu tür ‘tehditlerle’ bireysel ve kolektif olarak mücadele edeceği, bu tür eylemlerin müttefikleri Ukrayna'ya yardıma devam etmeyi reddetmeye zorlamayacağı vurgulandı.Geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın, Rusya yanlısı grupların faaliyetleriyle karşı karşıya kalan Almanya ve İngiltere ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmişti.Daha önce Londra polisi, ulusal güvenlik soruşturması kapsamında Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen 5 kişiyi gözaltına almıştı. 18 Nisan'da Alman Başsavcılığı, Rusya lehine istihbarat faaliyetleri yürütmekle suçlanan 2 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/letonya-disisleri-bakani-bati-ukraynanin-rusya-topraklarini-vurmasina-izin-verdi-1083383002.html
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nato, jens stoltenberg, hibrit savaş, rusya, almanya, ingiltere, operasyon, çekya, polonya, letonya
nato, jens stoltenberg, hibrit savaş, rusya, almanya, ingiltere, operasyon, çekya, polonya, letonya
NATO, Rusya'yı ittifaka üye ülkelerde hibrit eylemlerde bulunmakla suçladı
NATO, hiç bir kanıt sunmadan Rusya'yı ittifaka üye ülkelerde hibrit eylemlerde bulunmakla suçladı.
NATO, Rusya'yı herhangi bir kanıt sunmadan, ittifaka üye ülkelerin topraklarında ‘dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar’ ve diğer ‘hibrit operasyonlar’ da dahil olmak üzere kötü niyetli bazı ‘hibrit eylemlerde' bulunmakla suçladı.
NATO basın servisi tarafından yapılan açıklamada, ittifak üyelerinin çok sayıda kişinin suçlandığı ‘devlet düzeyindeki düşmanca eylemler’ konusundaki endişelerini dile getirdiği ve bu olayları, Rusya’nın ittifak devletlerinin toprakları da dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde, aynı zamanda aracıları yoluyla yürütmeye devam ettiği ‘yoğunlaşan kampanyanın bir parçası’ olarak değerlendirdikleri belirtildi.
Söz konusu sözde hibrit eylemlerden Çekya, Estonya, Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya ve İngiltere'nin etkilendiği belirtilerek, “Bu durumla karşı karşıya kalan tüm müttefiklerimizi destekliyor ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz” denildi.
İttifakın bu tür ‘tehditlerle’ bireysel ve kolektif olarak mücadele edeceği, bu tür eylemlerin müttefikleri Ukrayna'ya yardıma devam etmeyi reddetmeye zorlamayacağı vurgulandı.
Geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın, Rusya yanlısı grupların faaliyetleriyle karşı karşıya kalan Almanya ve İngiltere ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmişti.
Daha önce Londra polisi, ulusal güvenlik soruşturması kapsamında Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen 5 kişiyi gözaltına almıştı. 18 Nisan'da Alman Başsavcılığı, Rusya lehine istihbarat faaliyetleri yürütmekle suçlanan 2 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.