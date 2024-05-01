https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/letonya-disisleri-bakani-bati-ukraynanin-rusya-topraklarini-vurmasina-izin-verdi-1083383002.html

Letonya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurmasına izin verdi

Letonya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurmasına izin verdi

Sputnik Türkiye

Letonya Dışişleri Bakanı Braze, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine izin verdiğini ileri sürdü. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T23:40+0300

2024-05-01T23:40+0300

2024-05-01T23:40+0300

ukrayna krizi

letonya dışişleri bakanlığı

ukrayna

rusya

nato

batı

saldırı

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Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Ukrayna'nın bazı Batılı ortaklarının Kiev'e uzun menzilli silahlar sağladığını ve bunların Rusya'ya karşı kullanılmasına izin verdiğini söyledi.‘Yevropeyskaya Pravda’ adlı YouTube kanalına konuşan Braze, “Artık Ukrayna'ya Rusya Federasyonu topraklarını vurmama gibi kısıtlamalar getirmeden silah sağlayan ülkeler var. Elbette, her şey aleni olarak açıklanmıyor, hatta belli bir zamana kadar açıklamamak daha iyi” dedi.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/letonya-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-teslim-edecek-1083333261.html

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letonya dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, nato, batı, saldırı