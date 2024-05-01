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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/letonya-disisleri-bakani-bati-ukraynanin-rusya-topraklarini-vurmasina-izin-verdi-1083383002.html
Letonya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurmasına izin verdi
Letonya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurmasına izin verdi
Sputnik Türkiye
Letonya Dışişleri Bakanı Braze, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine izin verdiğini ileri sürdü. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T23:40+0300
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ukrayna krizi
letonya dışişleri bakanlığı
ukrayna
rusya
nato
batı
saldırı
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Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Ukrayna'nın bazı Batılı ortaklarının Kiev'e uzun menzilli silahlar sağladığını ve bunların Rusya'ya karşı kullanılmasına izin verdiğini söyledi.‘Yevropeyskaya Pravda’ adlı YouTube kanalına konuşan Braze, “Artık Ukrayna'ya Rusya Federasyonu topraklarını vurmama gibi kısıtlamalar getirmeden silah sağlayan ülkeler var. Elbette, her şey aleni olarak açıklanmıyor, hatta belli bir zamana kadar açıklamamak daha iyi” dedi.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/letonya-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-teslim-edecek-1083333261.html
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letonya dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, nato, batı, saldırı
letonya dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, nato, batı, saldırı

Letonya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurmasına izin verdi

23:40 01.05.2024
© Sputnik / Anton DenisovLetonya ve Avrupa Birliği bayrakları Rusya'nın Moskova kentindeki Letonya büyükelçiliğinin önünde
Letonya ve Avrupa Birliği bayrakları Rusya'nın Moskova kentindeki Letonya büyükelçiliğinin önünde - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© Sputnik / Anton Denisov
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Letonya Dışişleri Bakanı Braze, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine izin verdiğini ileri sürdü.
Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Ukrayna'nın bazı Batılı ortaklarının Kiev'e uzun menzilli silahlar sağladığını ve bunların Rusya'ya karşı kullanılmasına izin verdiğini söyledi.
‘Yevropeyskaya Pravda’ adlı YouTube kanalına konuşan Braze, “Artık Ukrayna'ya Rusya Federasyonu topraklarını vurmama gibi kısıtlamalar getirmeden silah sağlayan ülkeler var. Elbette, her şey aleni olarak açıklanmıyor, hatta belli bir zamana kadar açıklamamak daha iyi” dedi.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
Letonya Riga - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
DÜNYA
Letonya Ukrayna’ya hava savunma sistemleri teslim edecek
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