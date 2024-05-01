https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/letonya-disisleri-bakani-bati-ukraynanin-rusya-topraklarini-vurmasina-izin-verdi-1083383002.html
Letonya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurmasına izin verdi
Letonya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurmasına izin verdi
Sputnik Türkiye
Letonya Dışişleri Bakanı Braze, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine izin verdiğini ileri sürdü. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T23:40+0300
2024-05-01T23:40+0300
2024-05-01T23:40+0300
ukrayna krizi
letonya dışişleri bakanlığı
ukrayna
rusya
nato
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saldırı
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Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Ukrayna'nın bazı Batılı ortaklarının Kiev'e uzun menzilli silahlar sağladığını ve bunların Rusya'ya karşı kullanılmasına izin verdiğini söyledi.‘Yevropeyskaya Pravda’ adlı YouTube kanalına konuşan Braze, “Artık Ukrayna'ya Rusya Federasyonu topraklarını vurmama gibi kısıtlamalar getirmeden silah sağlayan ülkeler var. Elbette, her şey aleni olarak açıklanmıyor, hatta belli bir zamana kadar açıklamamak daha iyi” dedi.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/letonya-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-teslim-edecek-1083333261.html
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letonya dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, nato, batı, saldırı
letonya dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, nato, batı, saldırı
Letonya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurmasına izin verdi
Letonya Dışişleri Bakanı Braze, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine izin verdiğini ileri sürdü.
Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Ukrayna'nın bazı Batılı ortaklarının Kiev'e uzun menzilli silahlar sağladığını ve bunların Rusya'ya karşı kullanılmasına izin verdiğini söyledi.
‘Yevropeyskaya Pravda’ adlı YouTube kanalına konuşan Braze, “Artık Ukrayna'ya Rusya Federasyonu topraklarını vurmama gibi kısıtlamalar getirmeden silah sağlayan ülkeler var. Elbette, her şey aleni olarak açıklanmıyor, hatta belli bir zamana kadar açıklamamak daha iyi” dedi.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.