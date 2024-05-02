https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/moloz-yiginini-dokmek-icin-damperi-kaldirmasiyla-kamyon-asili-kaldi-1083384600.html
Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon asılı kaldı
Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon asılı kaldı
Sputnik Türkiye
Tokat'ta yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, moloz yığınlarını dökmek için damperi kaldırırken kontrolünü kaybetti, kamyon havada asılı kaldı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T01:03+0300
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moloz
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Tokat'ın Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdığında, kamyon birden havaya yükseldi. Şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyon havada asılı kaldı.Çevredekiler, o anları cep telefonları ile kaydetti.Olay sonrasında şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/vali-celik-paylasti-hakkarili-aileden-yavru-sincaplara-sefkat-eli-1083377219.html
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tokat, damper, moloz
Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon asılı kaldı
Tokat'ta yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, moloz yığınlarını dökmek için damperi kaldırırken kontrolünü kaybetti, kamyon havada asılı kaldı.
Tokat'ın Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdığında, kamyon birden havaya yükseldi. Şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyon havada asılı kaldı.
Çevredekiler, o anları cep telefonları ile kaydetti.
Olay sonrasında şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.