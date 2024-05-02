https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/moloz-yiginini-dokmek-icin-damperi-kaldirmasiyla-kamyon-asili-kaldi-1083384600.html

Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon asılı kaldı

Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon asılı kaldı

Sputnik Türkiye

Tokat'ta yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, moloz yığınlarını dökmek için damperi kaldırırken kontrolünü kaybetti, kamyon havada asılı kaldı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T01:03+0300

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türkiye

tokat

damper

moloz

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Tokat'ın Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdığında, kamyon birden havaya yükseldi. Şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyon havada asılı kaldı.Çevredekiler, o anları cep telefonları ile kaydetti.Olay sonrasında şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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