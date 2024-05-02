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Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon asılı kaldı
Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon asılı kaldı
Sputnik Türkiye
Tokat'ta yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, moloz yığınlarını dökmek için damperi kaldırırken kontrolünü kaybetti, kamyon havada asılı kaldı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Tokat'ın Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdığında, kamyon birden havaya yükseldi. Şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyon havada asılı kaldı.Çevredekiler, o anları cep telefonları ile kaydetti.Olay sonrasında şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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tokat, damper, moloz
tokat, damper, moloz

Moloz yığınını dökmek için damperi kaldırmasıyla kamyon asılı kaldı

01:03 02.05.2024
© İHA / AHMET DEMİRAĞTokat'ta yol çalışması sırasında yaşanan ilginç olayda, bir kamyonun moloz yığını dökmek için damperi kaldırmasıyla birlikte şaha kalkması görenleri hayrete düşürdü.
Tokat'ta yol çalışması sırasında yaşanan ilginç olayda, bir kamyonun moloz yığını dökmek için damperi kaldırmasıyla birlikte şaha kalkması görenleri hayrete düşürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© İHA / AHMET DEMİRAĞ
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Tokat'ta yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, moloz yığınlarını dökmek için damperi kaldırırken kontrolünü kaybetti, kamyon havada asılı kaldı.
Tokat'ın Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdığında, kamyon birden havaya yükseldi. Şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyon havada asılı kaldı.
Çevredekiler, o anları cep telefonları ile kaydetti.
Olay sonrasında şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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