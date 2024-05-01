https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/vali-celik-paylasti-hakkarili-aileden-yavru-sincaplara-sefkat-eli-1083377219.html
Vali Çelik paylaştı: 'Hakkari'de inek sütüyle beslenen sincaplar'
Vali Çelik paylaştı: 'Hakkari'de inek sütüyle beslenen sincaplar'
Sputnik Türkiye
Hakkarili bir ailenin yavru sincapları sütle beslediği anlar kameraya yansıdı. Yavru sincapları süt ile besleyen anne ve çocuklarının videosunu sosyal medya... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T19:37+0300
2024-05-01T19:37+0300
2024-05-01T19:49+0300
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Hakkari Valisi Ali Çelik, bir anne ve çocuklarının yavru sincapları beslediği anları sosyal medyada hesabından paylaştı. Vali Ali Çelik, paylaşımına "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. Ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/didimde-sokak-kopegi-cocuga-saldirdi-1083376780.html
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Vali Çelik paylaştı: 'Hakkari'de inek sütüyle beslenen sincaplar'
19:37 01.05.2024 (güncellendi: 19:49 01.05.2024)
Hakkarili bir ailenin yavru sincapları sütle beslediği anlar kameraya yansıdı. Yavru sincapları süt ile besleyen anne ve çocuklarının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Vali çelik, "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur" ifadesini kullandı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, bir anne ve çocuklarının yavru sincapları beslediği anları sosyal medyada hesabından paylaştı.
Vali Ali Çelik, paylaşımına "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. Ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar" ifadelerine yer verdi.