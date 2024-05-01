https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/vali-celik-paylasti-hakkarili-aileden-yavru-sincaplara-sefkat-eli-1083377219.html

Vali Çelik paylaştı: 'Hakkari'de inek sütüyle beslenen sincaplar'

Vali Çelik paylaştı: 'Hakkari'de inek sütüyle beslenen sincaplar'

Sputnik Türkiye

Hakkarili bir ailenin yavru sincapları sütle beslediği anlar kameraya yansıdı. Yavru sincapları süt ile besleyen anne ve çocuklarının videosunu sosyal medya... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T19:37+0300

2024-05-01T19:37+0300

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hakkari

hakkari valiliği

yaşam

sincan

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Hakkari Valisi Ali Çelik, bir anne ve çocuklarının yavru sincapları beslediği anları sosyal medyada hesabından paylaştı. Vali Ali Çelik, paylaşımına "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. Ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar" ifadelerine yer verdi.

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