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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/hamastan-israille-diplomatik-iliskilerini-kesen-kolombiyaya-tesekkur-1083390058.html
Hamas’tan İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesen Kolombiya'ya teşekkür
Hamas’tan İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesen Kolombiya'ya teşekkür
Sputnik Türkiye
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in ‘soykırımcı’ bir başkan ve hükümet tarafından yönetildiğini söyleyerek İsrail ile diplomatik ilişkilerini... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T09:14+0300
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israil- filistin çatışması
güney amerika
kolombiya
gustavo petro
hamas
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
benyamin netanyahu
ortadoğu
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Hamas, Kolombiya lideri Petro'nun, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladığını vurguladığı açıklamasında, “Nazi işgal ordusu (İsrail), Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yürüttüğü imha saldırılarına devam ederken, işgalci siyonist oluşumla diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyuran Başkan Petro'nun siyasi tutumuna büyük değer veriyoruz" denildi.Açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun siyasi tutumunun "Filistinlilerin fedakarlıkları ve onların haklı davası için bir zafer" olarak değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Güney Amerika ülkeleri ve tüm ülkelere, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesmeleri çağrısında bulunuldu.Başkent Bogota'da düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslenmişti.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde. Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html
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güney amerika, kolombiya, gustavo petro, hamas, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi
güney amerika, kolombiya, gustavo petro, hamas, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi

Hamas’tan İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesen Kolombiya'ya teşekkür

09:14 02.05.2024
© AP Photo / Fernando VergaraKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in ‘soykırımcı’ bir başkan ve hükümet tarafından yönetildiğini söyleyerek İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini söylerken, Hamas’tan Petro’ya teşekkür mesajı geldi.
Hamas, Kolombiya lideri Petro'nun, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladığını vurguladığı açıklamasında, “Nazi işgal ordusu (İsrail), Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yürüttüğü imha saldırılarına devam ederken, işgalci siyonist oluşumla diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyuran Başkan Petro'nun siyasi tutumuna büyük değer veriyoruz" denildi.
Açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun siyasi tutumunun "Filistinlilerin fedakarlıkları ve onların haklı davası için bir zafer" olarak değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Güney Amerika ülkeleri ve tüm ülkelere, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesmeleri çağrısında bulunuldu.
Başkent Bogota'da düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslenmişti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.
İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde. Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan: Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik
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