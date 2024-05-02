https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/hamastan-israille-diplomatik-iliskilerini-kesen-kolombiyaya-tesekkur-1083390058.html

Hamas’tan İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesen Kolombiya'ya teşekkür

Hamas’tan İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesen Kolombiya'ya teşekkür

Sputnik Türkiye

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in ‘soykırımcı’ bir başkan ve hükümet tarafından yönetildiğini söyleyerek İsrail ile diplomatik ilişkilerini... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T09:14+0300

2024-05-02T09:14+0300

2024-05-02T09:14+0300

israil- filistin çatışması

güney amerika

kolombiya

gustavo petro

hamas

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

benyamin netanyahu

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083389896_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_dbd910e4dad70ae49a462edd1bdd8926.jpg

Hamas, Kolombiya lideri Petro'nun, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladığını vurguladığı açıklamasında, “Nazi işgal ordusu (İsrail), Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yürüttüğü imha saldırılarına devam ederken, işgalci siyonist oluşumla diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyuran Başkan Petro'nun siyasi tutumuna büyük değer veriyoruz" denildi.Açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun siyasi tutumunun "Filistinlilerin fedakarlıkları ve onların haklı davası için bir zafer" olarak değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Güney Amerika ülkeleri ve tüm ülkelere, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesmeleri çağrısında bulunuldu.Başkent Bogota'da düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslenmişti.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde. Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html

kolombiya

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney amerika, kolombiya, gustavo petro, hamas, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi