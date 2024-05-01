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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/kolombiya-lideri-petro-gazzedeki-soykirim-nedeniyle-israille-iliskileri-2-mayista-kesecegiz-1083379454.html
Kolombiya lideri Petro: Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'le ilişkileri 2 Mayıs'ta keseceğiz
Kolombiya lideri Petro: Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'le ilişkileri 2 Mayıs'ta keseceğiz
Sputnik Türkiye
Kolombiya Devlet Başkanı Petro, ülkesinin Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail ile ilişkilerini 2 Mayıs'ta keseceğini belirtti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T21:13+0300
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dünya
kolombiya
petro
israil
filistin
soykırım
1 mayıs
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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in ‘soykırımcı’ bir başkan ve hükümet tarafından yönetildiğini söyleyerek Kolombiya'nın 2 Mayıs Perşembe günü İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini söyledi.Başkent Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerinde konuşan Petro, “Burada karşınızda, Değişim Hükümeti, Devlet Başkanınız olarak yarın (2 Mayıs) İsrail ile ilişkilerin kesileceğini duyuruyoruz. Soykırımcı hükümetleri ve başkanları nedeniyle. İnanıyorum ki bugün tüm insanlık, sokaktaki milyonlarca insan bizimle aynı fikirde, biz de onlarla aynı fikirdeyiz. Bu olmamalı, bir halkın yok edilmesi, bu soykırım zamanları, pasifliğimiz nedeniyle gözümüzün önünde geri gelmemeli” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/netanyahudan-abdye-rest-savasi-sona-erdirecek-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecegiz-1083376048.html
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kolombiya, petro, israil, filistin, soykırım, 1 mayıs
kolombiya, petro, israil, filistin, soykırım, 1 mayıs

Kolombiya lideri Petro: Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'le ilişkileri 2 Mayıs'ta keseceğiz

21:13 01.05.2024 (güncellendi: 21:16 01.05.2024)
© AAKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA
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Kolombiya Devlet Başkanı Petro, ülkesinin Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail ile ilişkilerini 2 Mayıs'ta keseceğini belirtti.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in ‘soykırımcı’ bir başkan ve hükümet tarafından yönetildiğini söyleyerek Kolombiya'nın 2 Mayıs Perşembe günü İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini söyledi.
Başkent Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerinde konuşan Petro, “Burada karşınızda, Değişim Hükümeti, Devlet Başkanınız olarak yarın (2 Mayıs) İsrail ile ilişkilerin kesileceğini duyuruyoruz. Soykırımcı hükümetleri ve başkanları nedeniyle. İnanıyorum ki bugün tüm insanlık, sokaktaki milyonlarca insan bizimle aynı fikirde, biz de onlarla aynı fikirdeyiz. Bu olmamalı, bir halkın yok edilmesi, bu soykırım zamanları, pasifliğimiz nedeniyle gözümüzün önünde geri gelmemeli” ifadelerini kullandı.
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