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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan makam aracı açıklaması: 'İhtiyaca binaen kiralanmaktadır'
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan makam aracı açıklaması: 'İhtiyaca binaen kiralanmaktadır'
Sputnik Türkiye
Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T18:14+0300
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türkiye
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diyanet işleri başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığını, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığını bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edildi.Başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016'da, 2010 model bir aracın Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/zafer-partisi-diyanet-isleri-baskani-ali-erbasa-turkce-kuran-yolladi-1083115814.html
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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, ihtiyaç, togg

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan makam aracı açıklaması: 'İhtiyaca binaen kiralanmaktadır'

18:14 30.04.2024 (güncellendi: 18:15 30.04.2024)
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA
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Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edilerek aracın başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanlandığı dile getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığını, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edildi.
Başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016'da, 2010 model bir aracın Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır.
Zafer Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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Zafer Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran yolladı
24 Nisan, 17:57
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