https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/diyanet-isleri-baskanligindan-makam-araci-aciklamasi-ihtiyaca-binaen-kiralanmaktadir-1083329755.html
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan makam aracı açıklaması: 'İhtiyaca binaen kiralanmaktadır'
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan makam aracı açıklaması: 'İhtiyaca binaen kiralanmaktadır'
Sputnik Türkiye
Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T18:14+0300
2024-04-30T18:14+0300
2024-04-30T18:15+0300
türkiye
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
ihtiyaç
togg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071456650_2:0:859:482_1920x0_80_0_0_2ad07c12a9196004bab59e6fc47fa925.png
Diyanet İşleri Başkanlığı, makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığını, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığını bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edildi.Başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016'da, 2010 model bir aracın Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/zafer-partisi-diyanet-isleri-baskani-ali-erbasa-turkce-kuran-yolladi-1083115814.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071456650_109:0:752:482_1920x0_80_0_0_d249788b62128567811c596beefc4938.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, ihtiyaç, togg
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, ihtiyaç, togg
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan makam aracı açıklaması: 'İhtiyaca binaen kiralanmaktadır'
18:14 30.04.2024 (güncellendi: 18:15 30.04.2024)
Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edilerek aracın başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanlandığı dile getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığını, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edildi.
Başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016'da, 2010 model bir aracın Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır.