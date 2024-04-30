https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/diyanet-isleri-baskanligindan-makam-araci-aciklamasi-ihtiyaca-binaen-kiralanmaktadir-1083329755.html

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan makam aracı açıklaması: 'İhtiyaca binaen kiralanmaktadır'

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan makam aracı açıklaması: 'İhtiyaca binaen kiralanmaktadır'

Sputnik Türkiye

Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T18:14+0300

2024-04-30T18:14+0300

2024-04-30T18:15+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

ihtiyaç

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Diyanet İşleri Başkanlığı, makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığını, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığını bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edildi.Başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016'da, 2010 model bir aracın Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/zafer-partisi-diyanet-isleri-baskani-ali-erbasa-turkce-kuran-yolladi-1083115814.html

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